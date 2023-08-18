الجمعة 18 أغسطس 2023
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حوادث

ضبط عاطل بحوزته 22 تذكرة هيروين بالإسماعيلية

هيروين، فيتو
هيروين، فيتو

تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة فايد، برئاسة المقدم محمود عبد اللطيف، من ضبط عاطل، عقب ورود معلومات تؤكد قيامه بالإتجار بمخدر الهيروين بدائرة المركز.                                                                   

كان اللواء هشام مروان، مساعد الوزير مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارًا من وحدة مباحث مركز فايد، برئاسة المقدم محمود عبد اللطيف، يفيد بتمكن النقيب محمد عبد الباسط، من ضبط، أحمد ع.، الشهير بسمانة، تاجر مخدرات وبحوزته 22 تذكرة هيروين، قبل ترويجها على عملائهما بدائرة مركز فايد.

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 الإتجار في المواد المخدرة

كما تم ضبط مبلغ مالي وهاتف محمول بحوزة المتهم، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بهدف الاتجار في المواد المخدرة، والمبلغ المالي من حصيلة تجارته غير المشروعة، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، تم تحرير المحضر اللازم، وتباشر النيابة العامة التحقيقات.

ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما ضبط حائزى ومتجري المواد المخدرة.

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مركز شرطة فايد مخدر الهيروين اللواء هشام مروان النيابة العامة

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