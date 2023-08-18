فوائد الكركم، يحمى من السرطان ويعالج آلام المعدة والمفاصل

فوائد الكركم، الكركم من التوابل الشهيرة التى تستخدم فى عمل الأكلات المختلفة خاصة الدجاج والأرز، وله لون قوى ونكهة مميزة.

وفوائد الكركم، عديدة لاحتوائه على العناصر الغذائية المهمة، مما عرف منذ الطب الهندى القديم حيث كان يقدم كمادة علاجية.

القيمة الغذائية الموجودة في الكركم

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائى التغذية، إن الكركم من التوابل الشهيرة التى لها مذاق مميز ولون قوى ويستخدم فى العديد من الأكلات، وله قيمة غذائية عالية، حيث يحتوى على البروتين والكربوهيدرات والفسفور والبوتاسيوم والكالسيوم والحديد والزنك والنحاس والمنجنيز والسيلينيوم وفيتامين سي وك، بالإصافة إلى نسبة عالية من مضادات الأكسدة.

Advertisements

فوائد الكركم، فيتو

فوائد الكركم

واضاف السيد، إن الكركم كان يستخدم فى العصور القديمة والوسطى كعلاج فعال في القضاء على العديد من الأمراض، ويدخل فى صناعة العديد من الأدوية، ومن فوائد الكركم:-

يخفض مستوى الكوليسترول بالدم وبالتالى يعزز من صحة القلب والأوعية الدموية.

يخفض مستوى السكر بالدم وبالتالى مهم لمرضى السكر، ولكن يحب عدم تناوله من دواء السكر لأنه سيسبب انخفاض شديد فى مستوى السكر بالجسم ما يشكل خطورة على صحة المريض.

يساعد فى علاج جميع الالتهابات بالجسم لإحتوائه على مضادات الالتهابات والأكسدة.

يساعد الجسم فى طرد السموم وينظف القولون ويهدى من اضطراباته.

يساعد فى علاج التهابات المعدة لإحتوائه على مضادات الجراثيم والفطريات والالتهابات.

يساعد فى الحماية من السرطان خاصة سرطان الثدي وسرطان القولون وسرطان الرئة.

يقوى المناعة لإحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة ومضادات الالتهابات بالإضافة إلى العناصر الغذائية المهمة.

يساعد فى الوقاية من الخرف والزهايمر وذلك لأنه يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة.

مسكن طبيعي للجسم يقضى على آلام المعدة والمفاصل

يساعد فى علاج أمراض المفاصل والعظام لإحتوائه على نسبة عالية من مضادات الجراثيم والفطريات والالتهابات.

يساعد فى علاج الصدفية والتهابات الجلد.

يطهر الجروح والحروق ويسرع من التئامهما، لإحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة.

يساعد فى علاج نزلات البرد والأنفلونزا لإحتوائه على العناصر الغذائية المهمة التي تمد الجسم بما يحتاجه.

يساعد فى علاج الربو ويحد من نوباته وذلك لإحتوائه على مضادات الالتهابات القوية والعناصر الغذائية المهمة التي تقوى المناعة.

يحسن المزاج ويهديء الأعصاب ويساعد في علاج الاكتئاب.