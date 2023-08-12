فوائد الكركم، يحمي القلب ويعالج الاكتئاب

فوائد الكركم، قد لا يدركها الكثيرون، فالكركم تلك التوابل ذات اللون الأصفر المميز، المعروف بنكهته المفضلة لدى الكثيرين، يحمل بداخله الكثير من الفوائد الصحية المذهلة، وفوائد الكركم تتمثل فيما يحمله من مواد طبيعية ومركبات مفيدة، وأشهرها الكركمين، والذي له خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات.

فوائد الكركم

فوائد الكركم للصحة، فيتو

أكدت الدكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية، أن فوائد الكركم تعتمد على غناه بالمغذيات النباتية؛ ومضادات الأكسدة التي تحمي الجسم من الجذور الحرة، وبالتالي تحمي الخلايا من التلف، إلى جانب الفوائد التالية.

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الحماية من أمراض القلب

يساعد الكركمين في تحسين بطانة الأوعية الدموية، التي تعمل على تنظيم ضغط الدم وتجلط الدم مما يحمي القلب من الأمراض.



يساعد الكركمين في تقليل الالتهاب والأكسدة، والتي تلعب دورًا في الوقاية من أمراض القلب.

علاج مرض الزهايمر

يعد مرض الزهايمر أكثر أشكال الخرف شيوعًا، ولا يوجد علاج لمرض الزهايمر حتى الآن. ولذلك لابد من الحرص على منع حدوثه في المقام الأول.

وقد أثبتت الدراسات أن الكركمين يعبر الحاجز الدموي الدماغي، ويحمي من مرض الزهايمر.

يحسن الذاكرة

تناول الكركم بانتظام، يحسن أداء الذاكرة، فالكركمين يدعم الذاكرة، ويحسن من أدائها.

يخفف الألم

تناول مستخلص الكركم يمكن أن يقلل من الألم الناتج عن هشاشة العظام، وآلام المفاصل.

يساعد في محاربة الاكتئاب

عند الإصابة بالاكتئاب، يبدأ نوعا من البروتين في الدماغ في الانخفاض، وهو المسؤول عن التعلم والذاكرة، وعند تناول الكركم بانتظام يدعم ويعزز مستويات هذا البروتين، فيحارب الاكتئاب.

كذلك يزيد الكركمين أيضًا من مستويات السيروتونين والدوبامين - وهي مواد كيميائية في الدماغ تنظم الحالة المزاجية، وتحسن الحالة النفسية.

يساعد في الوقاية من السرطان

يؤثر الكركمين على نمو الخلايا السرطانية، وبشكل خاص سرطان القولون والمستقيم.

طرق الاستفادة من الكركم

يمكن استخدام الكركم، والاستفادة منه، بالعديد من الطرق، فيمكن إضافته الى الاطعمة المختلفة كنوع من التوابل المستخدمة في الطبخ كذلك يمكن استخدامه كالشاي، ففي اليابان يتم تقديمه مثل الشاي.

كذلك أصبح الكركمين الموجود في الكركم، في الكريمات ومشروبات الطاقة ومستحضرات التجميل والصابون.

الكركم للصحة

ملاحظة هامة:

يمتص جسم الإنسان الكركمين بشكل سيئ ما لم يضاف إليه الفلفل الأسود؛ فإذا كنت تستخدم الكركم في الطهي، فحاول إضافة الفلفل الأسود للحصول على أكبر قدر من الفوائد الصحية للكركمين.

كذلك الكركم مادة قابلة للذوبان في الدهون، مما يعني أنك بحاجة لتناوله مع مصدر للدهون حتى يتم امتصاصه جيدًا.

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