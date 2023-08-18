فوائد ماء الورد، لترطيب البشرة الجافة

ماء الورد للبشرة الجافة، من الحلول الطبيعية الفعالة، فإذا كانت بشرتك جافة، فعليك الاهتمام بترطيبها بانتظام، واختيار المنتجات المناسبة لها بعناية، ويعد ماء الورد من المواد المرطبة للبشرة الجافة، ولكن ماء الورد لا يعمل بمفرده، لا بد من إضافته إلى بعض المواد المرطبة للبشرة أيضًا، حتى يمكنه أن يعمل بكفاءة، وهو ما أكده خبراء للتجميل والعناية بالبشرة.



وأكدت خبيرة التجميل والعناية بالبشرة سامنثا جريج، أن ماء الورد من المواد المناسبة للبشرة الجافة، فهو فعال في تنقية المسام دون تجفيف بشرتك، من خلال العمل كعامل موازنة الأس الهيدروجيني وقابض طبيعي، ولكن يفضل مزجه مع بعض المواد المرطبة الأاخرى، لأن ماء الورد في حد ذاته لن يصنع الكثير للبشرة، ولكن هناك العديد من مكونات الترطيب الطبيعية الأخرى، التي يمكن مزجها مع ماء الورد لتحقيق أفضل النتائج للبشرة الجافة.

فوائد ماء الورد للبشرة الجافة

ماء الورد للبشرة



وأضافت خبيرة التجميل، أنه يمكن استخدام ماء الورد بمفرده كتونر أو بالاشتراك مع مكونات ترطيب أخرى للبشرة الجافة، وهو ما تستعرضه في السطور التالية.

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تونر ماء الورد

يعد تنظيف وجهك وتوحيد لونه وترطيبه جزءًا أساسيًّا من أي روتين للعناية بالبشرة، ويوفر تونر ماء الورد هذا، على عكس معظم التونر المتاح في السوق، ترطيبًا نباتيًّا ولطيفًا للغاية على بشرتك. قد يساعد في التخلص من الأوساخ المتبقية على بشرتك دون إصابة بشرتك بالجفاف، كما أنه يساعد في تنشيط البشرة لأنه مطريات طبيعية.

المكونات وطريقة الاستخدام

1 ملعقة كبيرة ماء ورد نقي

وسادة قطنية

منشفة

منظف ​​الوجه

مرطب

اغسلي وجهك بمنظف الوجه، واتركيه حتى يجف.

اغمري قطعة من القطن بماء الورد وضعيها على وجهك.

اتركيها تنشف.

بمجرد أن يجف، رطبي وجهك.

كرريه مرتين في اليوم.

الجلسرين والليمون وماء الورد للبشرة الجافة

المكونات والطريقة

3 ملاعق كبيرة جلسرين

3 ملاعق كبيرة ماء ورد نقي

1 ملعقة صغيرة عصير ليمون

زجاجة نظيفة للتخزين

منظف ​​الوجه

منشفة

يُمزج الجلسرين وماء الورد وعصير الليمون ويُسكب المزيج في زجاجة نظيفة حتى يمكن تخزينه. (قومي بتخزين الخليط في الثلاجة.)

خذي كمية بحجم عملة معدنية من الخليط وضعيها على وجهك ورقبتك.

تأكدي من نظافة يديك أثناء وضعه.

دلكي بشرتك بلطف بحركات دائرية حتى يتم امتصاص اللوشن بالكامل.

يستخدم كل ليلة.



يساعد الجلسرين على ترطيب وجهك ويجعل بشرتك ناعمة للغاية.

يتم امتصاص هذا المكون بسهولة ويوفر لبشرتك معزز ترطيب غير دهني طويل الأمد. على العكس من ذلك، يمنح الليمون بشرتك دفعة من فيتامين سي، ويساعد في علاج حب الشباب أو الندبات بخصائصه المبيضة، ويوفر تأثيرًا منقيًا للبشرة.

الحليب وماء الورد للبشرة الجافة

المكونات والطريقة

1 ملعقة كبيرة حليب

1 ملعقة كبيرة ماء ورد نقي

منظف ​​الوجه

منشفة

اغسلي وجهك بمنظف وجه واتركيه حتى يجف.

امزجي الحليب وماء الورد حتى تحصلي على عجينة ناعمة.

ضع العجينة على وجهك.

انتظري لمدة 20 دقيقة ثم استمري في غسل وجهك بالمزيج بالماء البارد.

كرريه 1-2 مرات في الأسبوع.

هذا الماسك يحتوي على فوائد الحليب وماء الورد للمساعدة في علاج الجفاف. يحتوي الحليب على حمض اللاكتيك الذي يساعد على تنعيم بشرتك بينما يتلاشى الشوائب. يساعد الماسك على تنعيم البشرة وتقشيرها وتهدئتها.

ماء الورد للبشرة الجافة

خشب الصندل وماء الورد للبشرة الجافة

المكونات والطريقة

1 ملعقة كبيرة مسحوق خشب الصندل

نصف ملعقة صغيرة زيت جوز الهند

نصف ملعقة صغيرة زيت لوز

1 ملعقة صغيرة ماء ورد نقي

منظف ​​الوجه

منشفة

اغسلي وجهك بمنظف وجه واتركيه حتى يجف.

اخلطي مسحوق خشب الصندل والزيوت وماء الورد حتى تحصلي على عجينة ناعمة.

ضع هذا الخليط على وجهك كما تفعل مع حزمة الوجه.

اتركه لمدة 20 دقيقة أو حتى يجف تمامًا.

اغسلي وجهك بالماء البارد واتركيه حتى يجف

كرريه 1-2 مرات في الأسبوع.



يساعد خشب الصندل في تقشير بشرتك بلطف بينما يغذيها. عندما يقترن بالزيوت وماء الورد، فإنه يخلق مجموعة ممتازة لترطيب مكثف. وقد يكون لها آثار تجديد الجلد. تساعد هذه المجموعة مع خلاصتها النباتية المغذية في ترطيب البشرة وتجديد شبابها.