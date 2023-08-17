الخميس 17 أغسطس 2023
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أخبار مصر

ضبط كميات كبيرة من اللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالجيزة (صور)

ضبط لحوم فاسدة بالجيزة،
ضبط لحوم فاسدة بالجيزة، فيتو

قامت أجهزة التفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة تحت إشراف الدكتور علاء عبدالعال أحمد مدير المديرية بالتعاون مع أجهزة المحليات ومباحث التموين بعدد من الحملات علي الأسواق على عدد من الأحياء بالمحافظة.

وكانت المحصلة خلال الفترة من السبت الماضي  الموافق 12/8/2023 وحتي اليوم  الخميس الموافق 18/5/2013 الآتي:

** حي الوراق 60 كيلو لحوم مستوردة  غير صالحة
** حي الجيزة  550 كيلو هياكل دواجن غير صالحة 
** حي الطالبية 1400  كيلو لحوم مستوردة وهياكل دواجن غير صالحة 
** حي أكتوبر ثان  2000 كيلو لحوم مستوردة  ومصنعات غير صالحة 
** شارع البحر الأعظم -بالجيزة ضبط سيارة محملة 430 كيلو لحوم ضأن مذبوحة خارج المجازر الحكومية 
**   حي بولاق الدكرور 50 كيلو لحوم ذبح خارج المجازر بالاضافة الى 180 كيلو لحوم مصنعات غير صالحة.

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ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مدير مديرية الطب البيطري بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز ومباحث التموين لمواصلة الحملات التفتيشية على الأسواق والمحال والمطاعم والمنشآت للتأكد من جودة وسلامة الأطعمة المقدمة للمواطنين.

وشدد على التصدى لأى مخالفة بكل حزم فى إطار اتخاذ الإجراءات الوقائية للحفاظ علي آمن وسلامة المواطنين وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وكانت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، كشفت ملابسات ما تم تداوله عبر موقع "فيس بوك" متضمنًا واقعة سرقة عدد من الدواب وذبحها بالشرقية وضبط مرتكبي الواقعة.

ورصدت  الأجهزة الأمنية تداول خبر على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تحت عنوان (سرقة وذبح عدد من الدواب "حمير" من منازل إحدى القرى بدائرة مركز شرطة الزقازيق بالشرقية ).

وبإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة وتبين أنهم (4 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية"، مقيمين بمحافظة الشرقية).

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة وقيامهم بسرقة 6 من الدواب "حمير" من إحدى الأراضي الزراعية الكائنة بدائرة مركز شرطة الزقازيق وسلخها لبيع جلودها للأغراض الصناعية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.

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احمد راشد محافظ الجيزة الجيزة بولاق الدكرور حي الوراق حي بولاق الدكرور

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