اتحاد مقاولي التشييد يكشف حقيقة فتح باب تراخيص البناء

تراخيص البناء، قال المهندس محمد سامي سعد رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء: لدينا 30 ألف شركة مقاولات في مصر 70% منها شركات صغيرة، لافتًا إلى تأثر كل الشركات سلبا بسبب توقف عمليات البناء في المحافظات.



ارتفاع أسعار مواد البناء

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “المصري أفندي” الذي يقدمه الإعلامي محمد علي خير بقناة “المحور”: أسعار مواد البناء زادت بنسبة 100% خلال العامين الماضيين، مؤكدا: لم يتم فتح الباب أمام استخراج تراخيص البناء حتى الآن.

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تراخيص البناء

وأشار: السماح بالبناء في المحافظات قرار غير معلوم حتى الآن، ويجب حل المشكلات الإدارية المتعلقة باستخراج التراخيص.

عاد الحديث مرة أخرى، عن اشتراطات البناء، حيث تداولت أخبار خلال الساعات الأخيرة تفيد بأنه تم فتح الباب أمام استخراج تراخيص البناء وفقا للاشتراطات القديمة فما حقيقة الأمر؟

حقيقة فتح تراخيص البناء



فى أول يوليو 2021، قامت الهيئة العامة للتخطيط العمراني بعمل الاشتراطات البنائية الجديدة وتم تطبيقها بالمدن المصرية واعتمدت على دخول الجامعات لإعداد ومراجعة إصدار تراخيص البناء فى المدن والهيئة الهندسية للقوات المسلحة لاستصدار شهادة المطابقة وذلك لضبط منظومة التراخيص والتأكد من التنفيذ الدقيق لها.

الاشتراطات البنائية الجديدة



وأكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أن منظومة التراخيص الجديدة والاشتراطات البنائية تطبق على المدن، بينما يستمر استصدار التراخيص فى القرى وفقا للقانون رقم 119 لسنة 2008 وقد أصدرت الوزارة عدة كتب دورية وتم التأكيد على المحافظين ومسئولى المحليات فى اكثر من لقاء.



ولكن مع تطبيق هذه الاشتراطات على أرض الواقع كانت هناك بعض الشروط المجحفة الذى يتم تعديلها من قبل بمجلس النواب



مصدر داخل وزارة التنمية المحلية، أكد لفيتو، ان تراخيص البناء لم تغلق ليتم فتحها فهى بالفعل مفتوحة بالمدن والقرى ولكن الاشتراطات التى يتم تطبيقها بالقرى، وفقا لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، أما الاشتراطات التى يتم العمل بها فى المدن هى الصادرة منذ عامين ويتم العمل بها لحين تعديلها

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استخراج بيان صلاحية موقع وفقا للاشتراطات البنائية



وكانت قد أعلنت وزارة التنمية المحلية، أنه من ضمن الأوراق المطلوبة لاستخراج رخصة بناء، هو استخراج بيان بصلاحية الموقع من الناحية التخطيطية حيث الاشتراطات البنائية

وتنشر "فيتو" الإجراءات المطلوبة للحصول على البيان:

1_ ملء النموذج الخاص بالخدمة

2_ تقديم المستندات المطلوبة للحصول على الخدمة

3_ تسديد رسوم المعاينة

4_ بعد إجراء المعاينة بمعرفة الإدارة المختصة تعتمد التأشيرة برفض الطلب إن وجدت مخالفة، أو بتسديد الرسوم المقررة للخدمة

5_ تسديد الرسوم وتلقى الخدمة



وعن المعايير المؤهلة للحصول على الخدمات:

1_ مالك الأرض أو وكيل الأعمال بتوكيل رسمى موثق

2_ عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة

وجاءت المستندات المطلوبة كالآتى:

1_ صورة عقد الملكية

2_ صورة بطاقة الرقم القومى

3_ رسم كروكى للموقع والطرق المؤدية إليه يوقع عليه مهندس نقابى

4_ الإيصال الدال على سداد الرسوم المستحقة



وتصل قيمة الرسوم المقرر تسديدها للحصول على الخدمة ٢٠٠ جنيها ويزيد بنسبة 3% سنويا

الاشتراطات البنائية الجديدة



يذكر أن الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمى باسم وزارة التنمية المحلية، أكد أن اشتراطات البناء التى صدرت من قبل المجلس الأعلى للتخطيط بمثابة مرجعية لكل من يريد البناء فى مصر

وأضاف الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمى باسم وزارة التنمية المحلية، فى تصريحات خاصة لفيتو، أن الهدف من هذه الاشتراطات هو ضبط العمران، موضحا أنه لا تراجع ولا تهاون فى تنفيذها



وجاءت إجراءات تنفيذ الاشتراطات البنائية الجديدة كالآتى: على كل محافظ اصدار القرارات اللازمة لتنفيذ الاشتراطات، لافتا إلى أن المواطن الراغب فى استخراج رخصة بناء، عليه التوجه للمركز التكنولوجي للمحافظة وملء النموذج الخاص بإصدار رخصة بناء، على ان يقوم المركز بإرسال شهادة الصلاحية واستمارة الرغبات إلى الجامعة حتى يتم تحديد المكتب الهندسى الذى سيقوم بمستندات التراخيص

وسترسل الجامعة ملف الترخيص إلى المركز التكنولوجى خلال فترة تتراوح بين شهر لشهرين، وذلك وفقا لمساحة الأرض، على أن تقوم لجنة الفحص المشكلة بالجهة الإدارية المختصة بمراجعة كافة مستندات الترخيص في 10 أيام

وسيتم تسليم مقدم الطلب صورة من التصميمات المعمارية والإنشائية من قبل المركز التكنولوجي حتى يقوم بالتعاقد مع مهندس أو مكتب هندسي شريطة أن يكون مقيدا بنقابة المهندسين وذلك للإشراف على البناء، والتعاقد مع مقاول أو شركة مقاولات

ويقوم المواطن بتسليم عقد الاتفاق مع المكتب الهندسي والمقاول إلى المركز التكنولوجي، وقيام كل من المالك والمقاول والمشرف على التنفيذ بتوقيع الإقرارات الخاصة بالترخيص، حتى يتم الترخيص



ويجب على المواطن قبل البدء فى البناء بأسبوعين بإخطار المركز التكنولوجي وعند انتهاء كافة الأعمال الواردة بالترخيص يتقدم المهندس المشرف على التنفيذ بطلب للمركز التكنولوجي بإصدار شهادة بصلاحية المبنى للإشغال.

ويكون أخر اجراء هو معاينة لجنة الفحص والجهات الرقابية الأعمال المنفذة، خلال أسبوعين من استلام المهندس المشرف شهادة الصلاحية وذلك للتأكد من مطابقتها للترخيص ومخاطبة المركز التكنولوجي لإصدار خطابات المرافق



وكان قد أشار عاصم الجزار وزير الإسكان إلى أنه تم تشكيل لجنة مُشتركة من وزارتي التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، للرد على الاستفسارات التي ترد بخصوص تطبيق هذه الاشتراطات، كما تشمل الإجراءات وضع تصور لكيفية التعامل مع حالات التصالح على مخالفات أعمال البناء، والحالات التي لم تتقدم للتصالح، أو تلك التي لا ينطبق عليها قانون التصالح.