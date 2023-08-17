الخميس 17 أغسطس 2023
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اقتصاد

2.2 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة بنهاية تعاملات الأسبوع

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

بلغ إجمالي قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة  نهاية الأسبوع نحو 2.2 مليار جنيه فى حين بلغت كمية التداول نحو 627 مليون ورقة منفذة على 70 ألف عملية.
 

وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 2.9 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 973 مليون ورقة منفذة على 90  ألف عملية خلال الجلسة السابقة هذا وقد استحوذت الأسهم على 83.12 % من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 16.88 % خلال الجلسة اليوم. 

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تداولات جلسة نهاية الأسبوع 

 

تراجعت معظم  مؤشرات البورصة بختام تعاملات اليوم الخميس، آخر تعاملات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.219 تريليون جنيه.

وهبط  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.52% عند 17969 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.58% عند مستوى 21728 نقطة، وهبط  مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.59% عند مستوى 7785 نقطة.

بينما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.1%  عند مستوى 3638 نقطة، وصعد  مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.29% عند مستوى 5380 نقطة.

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تداولات جلسة الأربعاء 

تباينت مؤشرات البورصة بختام تعاملات أمس الأربعاء، وربح رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.224 تريليون جنيه.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.54% عند مستوى 18062 نقطة، وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.7% عند مستوى 21844 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.93% عند مستوى 7693 نقطة.

بينما انخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.3%  عند مستوى 3638 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.13% عند مستوى 453 نقطة.

تداولات منتصف الأسبوع 

وارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات  الثلاثاء، منتصف تعاملات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.219 تريليون جنيه.

 وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.38% عند مستوى 17965 نقطة، وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.31% عند مستوى 21782 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.66% عند مستوى 7614 نقطة.

كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.1% عند مستوى 3638 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.13% عند مستوى 5397 نقطة.

تداولات جلسة الإثنين 

ارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الإثنين الماضي، وربح رأس المال السوقي 2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.216 تريليون جنيه.

وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 17897 نقطة، وارتفع  مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 21714 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 7492 نقطة.

كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.99% ليغلق عند مستوى 3635 نقطة، وقفز  مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 5360 نقطة.

الاستثمار بالأسهم 

وقال سعيد الفقي خبير أسواق المال إن الاستثمارات في سوق الأسهم يتأثر بحدوث دورة اقتصادية جديدة خاصة بعد إعلان الحكومة عن مجموعة طروحات قادمة والتي تعد فرصة جيدة للمستثمرين الجدد هذا بالإضافة إلى أسعار الأسهم الحالية والتي تعد فرصة استثمار نتيجة لانخفاض أسعار الأسهم حيث أن الأسهم على شاشة التداول لا تعبر عن قيم الشركات الحقيقية مقارنة بأي استثمارات أخرى خاصة بعد ارتفاع قيمة الدولار للمستويات الحالية. 

نشاط وارتفاع في مؤشرات البورصة المصرية

وأضاف: لذلك نرى أن المرحلة القادمة سوف تشهد نشاطًا وارتفاعًا ملحوظًا في مؤشرات البورصة المصرية من خلال الدعم المتوقع من الدولة والنشاط المتوقع من الطروحات المعلن عنها. 

وتابع: الآن المؤشر الرئيسي عند مستوى دعم هام عند 17700 نقطة طول ما المؤشر الرئيسي أعلى مستوى الدعم ذلك يدفعنا إلى مستوى 18200 والمتوقع الوصول لهذا المستوى خلال الشهر الحالي، حيث أن أسعار الأسهم ما زلت لم تعبر عن قيمتها الحقيقية خاصة بعد انخفاض قيمة الجنيه منذ 2016.

مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة حقق قمما تاريخية جديدة

وعن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة، قال إنه حقق قممًا تاريخية جديدة خلال الفترة السابقة وتخطى مستوى 3600 الآن لدينا مستوى دعم عند 3500 ومستوى مقاومة عند 3680 نتوقع تخطي هذا المستوى خلال هذا الشهر.

الرؤية المستقبلية للبورصة إيجابية وما زالت هناك مكاسب أمام الأسهم المصرية

وأوضح سعيد الفقي أن الرؤية المستقبلية للسوق المصري إيجابية خلال الفترة القادمة، وما زال الأسهم المصرية أمامها الكثير من المكاسب لتحققها خلال الفترة القادمة.

 

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم

البورصة تربح 3 مليارات جنيه بختام التعاملات

 

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