لافيينا يضم عمر بكري لاعب الأهلي وڤالميرا الليتواني

نجحت لجنة الكرة بنادى لاڤيينا برئاسة محمود الأسيوطى فى الحصول على توقيع عمر بكري لاعب وسط مهاجم قادمًا من نادى ڨالميرا بطل بالدورى الممتاز اللتوانى

لافيينا يضم عمر بكري لاعب ڤالميرا الليتواني

وقام اللاعب بالتوقيع لمدة ثلاثة مواسم فى حضور وائل حبيب المدير الرياضى للنادى



جدير بالذكر أن بكرى مواليد 2001 وكان من ناشيئ النادى الأهلى قبل أن ينتقل لنادى ڤالميرا

لافيينا يضم اوين

نجحت لجنة الكرة بنادي لاڤيينا برئاسة محمود الأسيوطى فى التعاقد مع أوين لاعب فريق نادي زد لمدة 3 سنوات.

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وكان نادي زد قد أعار أوين لفريق لاڤيينا الموسم الماضي قبل أن يقوم لافيينا بشراء اللاعب بصفة نهائية.

وجاء التعاقد مع أوين بعد إصرار الجهاز الفني للافيينا بقيادة أحمد عيد على ضم اللاعب بصفة نهائية لصفوف الفريق بعدما أشاد بإمكانياته البدنية والمهارية.

وقام اللاعب بالتوقيع لمدة ثلاثة مواسم في حضور وائل حبيب المدير الرياضى للنادى ووائل الخربتاوى وكيل اللاعب

ومن ناحيته كان نادي لاڤيينا، نجح في التعاقد مع أحمد صبري مدافع الزمالك في صفقة انتقال حر بالميركاتو الصيفي الجاري.

ويلعب أحمد صبري مواليد 2001 في مركز الدفاع.

سيراميكا يضم لاعب لافيينا

كما أعلن نادي لافيينا انتقال علاء مارسيلو ظهير أيسر الفريق الكروي بالنادي إلى سيراميكا كليوباترا تدعيما لصفوفه خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وحصل سيراميكا كليوباترا علي توقيع علاء مارسيلو ناشئ الزمالك السابق لمدة 4 سنوات بعد إنهاء الاتفاق مع لافيينا.

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