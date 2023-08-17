الخميس 17 أغسطس 2023
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أخبار مصر

التحالف الوطني للعمل التنموي يواصل إنجازاته بجميع المحافظات (صور)

التحالف الوطني للعمل
التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، فيتو

في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لخدمة الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا بكافة محافظات الجمهورية نظمت مؤسسة راعي مصر للتنمية إحدى كيانات التحالف احتفالية كبري بمقر المؤسسة بالقاهرة لتسليم 25 عروسة من الفتيات المقبلات على الزواج من الفئات الأولى بالرعاية، عدد من الأجهزة  المنزلية والكهربائية وذلك بهدف إدخال الفرحة والبهجة على قلوبهم وتخفيف العبء عن كاهل أسرهم.

وفي محافظة البحيرة أطلق بنك الشفاء المصري عضو التحالف الوطني قافلة طبية تضم مختلف التخصصات للكشف والمتابعة وتقديم العلاج بالمجان لأهالي قرية المعدية بمركز ادكو.

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بينما نظمت الهيئة القبطية الإنجيلية لقاء مفتوح مع صغار المزارعين بقرية محمد عبد الوهاب التابعة لمركز النوبارية بمحافظة البحيرة حول كيفية إدارة الموارد الطبيعية والمياه وكذلك مناقشة المشكلات التي تواجههم تمهيدًا لعرضها علي المسئولين لحلها.

كما أقامت جمعية الأورمان إحدى كيانات التحالف الوطني معرضًا لتوزيع ٤٠٠٠ قطعة ملابس جديدة بالمجان على الأسر الأولي بالرعاية والأكثر احتياجا بعزبة المغربي وعزبة القشلي وعزبة فايقة وعزبة القصر وعزبة المحطة وعزبة المغربي وعزبة ناصف والثمانيات وقرية طملاي وغمرين بمدينة منوف بمحافظة المنوفية.

وذلك بالتزامن مع إطلاق الجمعية قافلة طبية شاملة للكشف وتقديم العلاج بالمجان لأهالي قري الشيخ راجح  ونزله كعب بمركز أبو تيج وقري بني إدريس والتمساحية بمركز القوصية وقرية عرب القداديح بمركز ابنوب وقرية الناصرية  التابعة لمركز الفتح بمحافظة أسيوط.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا، وتماشيًا مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وفقًا لخطة الحماية الاجتماعية الخاصة به والتي تم وضعها لتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجًا بجميع محافظات الجمهورية.

 

يُذكر أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي انطلق في شهر مارس لعام 2022 بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر حيث يضم  34 جمعية ومؤسسة أهلية وكيانات خدمية وتنموية بهدف دعم الأسر الأكثر احتياجًا ومساندة الحكومة في تخفيف الأعباء عن المواطنين.

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التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بنك الشفاء المصري البحيرة

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