الخميس 17 أغسطس 2023
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حوادث

إجراء جديد ضد سائق تسبب في مصرع وإصابة 5 على الدائري بالبساتين

اسعاف، فيتو
اسعاف، فيتو

قررت نيابة البساتين الجزئية عرض السائق المتسبب في دهس شخصين وإصابة 3 آخرين على الطريق الدائري، على الطب الشرعي وأخذ عينة من دمه وإجراء تحليل مخدرات له، وإرسال تقرير وافٍ بهما.

كما جرى التحفظ على السيارة المتسببة في الحادث، وكلفت النيابة العامة المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، والتصريح بدفن جثماني المتوفيين.

وكانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة تلقت بلاغا من غرفة العمليات بحى البساتين الأربعاء بتاريخ ١٦/ ٨ / ٢٠٢٣  بوقوع حادث تصادم بين سيارة وبعض المواطنين أعلى الطريق الدائرى منطقة بئر أم سلطان. 

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وانتقلت القيادات الأمنية بقطاع جنوب القاهرة والمرور وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، كما انتقل  اللواء مجدي عبد المتعال رئيس حى البساتين إلى مكان الحادث. 

وكشف الفحص أثناء توقف المواطنين أعلى الطريق الدائري اصطدمت بهم السيارة ملاكي مسرعة  مما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين. 

وتم نقل المصابين إلى مستشفى البنك الأهلى ونقل الجثامين إلى المستشفى جراحة اليوم الواحد. 

وقام رجال المرور برفع السيارة المتسببة فى الحادث بمعرفة سيارة ونش المرور وتيسير الحركة المرورية لطبيعتها وتحرير محضر اللازم بالواقعة وإخطار النيابة العامة. 

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نيابة البساتين القاهرة النيابة العامة

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