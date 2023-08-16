مصرع شخصين وإصابة 3 اخرين دهستهم سيارة أعلى الطريق الدائري
لقي شخصان مصرعهما وأصيب 3 آخرين دهستهم سيارة أعلي الطريق الدائرى، وانتقلت عربات الإسعاف وقوات المرور إلى مكان الحادث.
كانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة تلقت بلاغا من غرفة العمليات بحى البساتين اليوم الأربعاء بتاريخ ١٦/ ٨ / ٢٠٢٣ بوقوع حادث تصادم بين سيارة وبعض المواطنين أعلى الطريق الدائرى منطقة بئر ام سلطان.
وانتقلت القيادات الأمنية بقطاع جنوب القاهرة والمرور وسيارات الإسعاف الي مكان البلاغ، كما انتقل اللواء مجدي عبد المتعال رئيس حى البساتين إلى مكان الحادث.
وكشف الفحص أثناء توقف المواطنين اعلي الطريق الدائري اصطدمت بهم السيارة ملاكي مسرعه مما اسفر عن مصرع شخصين واصابة 3 اخرين.
و تم نقل المصابين الي مستشفي البنك الاهلى ونقل الجثامين الي المستشفى جراحة اليوم الواحد.
وقام رجال المرور برفع السيارة المتسببة فى الحادث بمعرفة سيارة ونش المرور وتيسير الحركة المرورية لطبيعتها وتحرير محضر اللازم بالواقعة واخطار النيابة العامة.
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