الخميس 17 أغسطس 2023
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محافظات

صعود 3 فرق من جامعة المنصورة الجديدة للتصفيات في الأكاديمية البحرية

فريق جامعة المنصورة
فريق جامعة المنصورة الجديدة،فيتو

أعلنت جامعة المنصورة الجديدة صعود ثلاثة فرق من كلية علوم وهندسة الحاسب بالجامعة للتصفيات علي مستوي جامعات مصر في مرحلة الECPC المقامة بالأكاديمية البحرية بالإسكندرية بتوجيهات ورعاية الدكتور معوض محمد الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة وبإشراف الدكتور إبراهيم فتحي معوض عميد كلية علوم وهندسة الحاسب والدكتور خالد فؤاد مدير برامج كلية علوم وهندسة الحاسب، صعدت ثلاث فرق من طلاب كلية علوم وهندسة الحاسب في مسابقة الـ ICPC بالأكاديمية البحرية بالإسكندرية. 

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وتُعد هذه المسابقة نقطة مهمة جدًا في مسيرة الطلاب الأكاديمية حيث تسهم بشكل كبير في تطوير مهاراتهم البرمجية وتميزهم في عالم التقنية، وكذلك تمثل المسابقة تحديًا برمجيًا جماعيًا دوليًا مُخصصة لطلاب الجامعات حول العالم حيث يتكون كل فريق من ثلاثة أفراد يتعاونون لحل تحديات ومشكلات حوسبية معقدة في وقت قصير، كما تعزز هذه المسابقة من التعاون والإبداع وتنمية مهارات العمل تحت الضغط.

وتهدف هذه المسابقة إلى تسليط الضوء على التحديات البرمجية الحقيقية التي تواجهها العالم، وتعزيز التعاون والتكافل بين الطلاب من مختلف البلدان، وتحسين قدرتهم على التفكير والابتكار تحت ضغط الوقت.

وتسعى جامعة المنصورة الجديدة من خلال هذه المشاركات الطلابية إلى تعزيز اسم الجامعة والمساهمة في تقديم خدمات متميزة على مستوى عالمي، وتُظهِر هذه المسابقة التفوق والتميز لدى طلاب كلية علوم وهندسة الحاسب بجامعة المنصورة الجديدة.

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