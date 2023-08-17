الخميس 17 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

رئيس جامعة المنيا يستقبل وفد وزارة التخطيط لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها

جامعة المنيا، فيتو
جامعة المنيا، فيتو

استقبل الدكتور عصام الدين صادق فرحات، رئيس جامعة المنيا، وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، برئاسة د. محمد المغربي، المشرف على قطاع التنمية البشرية والاجتماعية بوزارة التخطيط، وبدر عثمان، مدير عام التعليم العالي والبحث العلمي، ود. ياسمين علي باحثة بالإدارة العامة للتعليم العالي، ووليد كمال باحث بقطاع الخطة، وذلك خلال زيارتهم الميدانية للجامعة، للاطلاع والمتابعة للمشروعات الاستثمارية القائمة بالقطاعين التعليمي، والمستشفيات الجامعية.

Advertisements

حضر اللقاء من جانب الجامعة، د. باسم عبد الحكيم، أمين عام الجامعة، وفردوس النزهي أمين الجامعة المساعد للشئون المالية، ومديري التخطيط والمتابعة بالجامعة.

وبدأت الزيارة بتفقد المشروعات الإنشائية بالقطاع التعليمي، بالمبنى الجديد لكلية دار العلوم، ومبني ملحق الكلى، والمستشفى الجامعي الجديد ثلاثي الأجنحة، وملحق العمليات الملحق به، إلى جانب قيام الوفد بزيارة تفقدية لجامعة المنيا الأهلية بمدينة المنيا الجديدة.

وشهد اللقاء استعراض رئيس الجامعة لكافة المشروعات القائمة بالجامعة لخدمة العملية التعليمية والقطاع الصحي، والخطط المستقبلية لها، إلى جانب دراسة توفير الدعم المالي للمشروعات المتوقع تنفيذها على مراحل خلال السنوات القادمة، وتعزيز الجهود والدعم المالي من قبل الوزارة لإنشاء مبني إسكان طلابي جديد وتطوير المباني التعليمية بكليات طب الأسنان والهندسة والعلوم.

وأشاد الوفد بمجهودات الجامعة في ضوء ما واجهته من صعوبات وتحديات، لتكثيف العمل وإنهاء المشروعات، مثمنين التعاون المثمر بين الوزارة والجامعة بما يحقق رؤية الدولة المصرية لتطوير ملف التعليم العالي وما شهده من طفرة كبيرة خلال الأعوام القليلة الماضية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

جامعة المنيا كليات جامعة المنيا رغبات الثانوية العامة 2023 معلومات حول جامعة المنيا تخصصات داخل جامعة المنيا أحمد علم الدين أخبار جامعة المنيا اخر أخبار جامعة المنيا رئيس جامعة المنيا

مواد متعلقة

مصرع شخص وإصابة 11 آخرين في حادث مروري بالمنيا

مصرع عامل سقط من عقار بالمنيا

ضبط محطة رصيف مواد بترولية بدون ترخيص بالمنيا

وحدة تكافؤ الفرص تنظم ندوة عن الخدمات المجانية بمركز الأورام بالمنيا

محافظ المنيا يتابع تنفيذ أعمال رصف الطرق بالمراكز ضمن الخطة الاستثمارية الجديدة

تموين المنيا: ضبط 103 مخالفات خلال حملات تفتيشية على الأسواق والمخابز

محافظات مصر، تدشين عيادات خارجية للمدنيين بالمستشفى العسكري بالمنوفية، غدا اختبارات القبول بمدارس WE للتكنولوجيا بالوادي الجديد، وحركة جديدة لنواب رؤساء المراكز والمدن بالدقهلية

زراعة أشجار زينة ومثمرة بمركزي سمالوط ومطاي بالمنيا

الأكثر قراءة

قرارات جمهورية قوية خلال ساعات، محافظ البنك المركزي الأبرز

تنسيق كلية إعلام من علمي علوم 2023، مؤشرات المرحلة الثانية

نجيب ساويرس: محمد بن زايد حكيم العرب

235 ألف طالب يسجلون في تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات

تعرف على إيرادات فيلم العميل صفر لـ أكرم حسني

ننشر تفاصيل حديث أحمد مرتضى منصور وزيزو بشأن عرض الشباب السعودي

بعد عرض الشباب السعودي، هل ينتقل زيزو للأهلى؟

بصحبة شقيقه، أول صور للمتهم بقتل حماه في الوراق

Advertisements

منوعات

المزيد

إطلاق اسم فنان شهير على نوع جديد من الأفاعي‎

فتاة تشتري جميع علب الفول السوداني في الطائرة لسبب غريب

إنجاز طبي غير مسبوق، كلية خنزير تعمل بجسد إنسان بعد شهر من زراعتها

طفل صيني يشكو والدته للشرطة ويطالب بوضعه في دار أيتام لسبب غريب

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي اليوم الخميس 17-8-2023

سعر القصدير عالميًا اليوم الخميس 17-8-2023

ثبات سعر اليورو اليوم الخميس 17-8-2023 في بداية التعاملات

تعرف على أسعار النحاس اليوم الخميس 17-8-2023

المزيد

انفوجراف

مش عارف يبقى «نمبر وان» في السينما.. أزمة محمد رمضان مع شباك التذاكر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أشهر 10 أحاديث يتداولها الناس ولا يعرفون أنها قدسية

ما حكم الزكاة في نباتات الزينة؟ الإفتاء تجيب

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 17- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية