أحمد الوكيل رئيسًا للاتحاد العام للغرف التجارية في دورته الجديدة

بدأت منذ قليل فعاليات الجلسة الإجرائية لاختيار هيئة مكتب مجلس الإدارة الجديد للاتحاد العام للغرف التجارية، اليوم الخميس 17 أغسطس، للدورة الجديدة "2023 ــ 2027"، وذلك تنفيذًا لما لقرار المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة رقم 274 بدعوة مجلس إدارة الاتحاد للانعقاد.

وأسفرت نتائج التصويت على اختيار أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية رئيسًا لاتحاد العام للغرف التجارية في دورته الجديدة.

فيما يتم الآن التصويت لاختيار النائبين وباقي أعضاء هيئة المكتب.

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الاتحاد العام للغرف التجارية، فيتو

جلسة إجرائية لمجلس إدارة الاتحاد لاختيار الرئيس وهيئة المكتب

يشارك في الاجتماع 35 عضوًا يمثلون مجلس الإدارة الذي يتكون من: 27 رئيسًا لغرف تجارية على مستوى المحافظات، و6 أعضاء معينين بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 254 وعضوان يمثلان غرفتي الاسكندرية والقاهرة مجلس إدارة الاتحاد.

ويتكون مجلس الإدارة من رؤساء الغرف وهم كل من أحمد الوكيل رئيس غرفة الإسكندرية والدكتور محمد عطية الفيومي رئيس غرفة القليوبية، وعمرو أبو العيون رئيس غرفة اسيوط، وعبد العزيز مطر رئيس غرفة شمال سيناء وحسن جعفر رئيس غرفة بنى سويف، وعربي يماني رئيس غرفة الوادي الجديد، وأحمد رعب رئيس غرفة الدقهلية، وحاتم عبد الغفار رئيس غرفة كفر الشيخ، وخالد عبد الجليل رئيس غرفة البحر الأحمر، وأيمن العشري رئيس غرفة القاهرة، ومحمد شعبان الشريف رئيس غرفة البحيرة.

وأيضًا أكرم الشافعي رئيس غرفة الإسماعيلية، ويحيى أحمد رئيس غرفة الأقصر، ومختار جبريل رئيس غرفة مطروح، محمد أنور مصلح رئيس غرفة الغربية، محمد عبد السلام وشهرته" امير الشيخ" رئيس غرفة قنا، وأسامة الشاهد رئيس غرفة الجيزة، ومجدي جاب الله رئيس غرفة الفيوم، ومحمد الملاح رئيس غرفة السويس، وخالد أبو الوفا رئيس غرفة سوهاج، و محمد سعدة رئيس غرفة بورسعيد.

ويضم المجلس أيضًا أحمد راضي مخلوف رئيس غرفة المنيا، ومحمد الزاهد رئيس غرفة الشرقية، ومحمد وحيد رئيس غرفة جنوب سيناء، ومحمد عبد اللطيف فايد رئيس غرفة دمياط، وحسام الدين مصطفى رئيس غرفة أسوان، ومحمد الخشن رئيس غرفة المنوفية.

ويضم المجلس 6 أعضاء معينيين بقرار وزير التجارة والصناعة وهم هاني محمد محمود عبد المجيد ومحمد عبد الفتاح المصري، ومحمد حلمي محمد حلمي أبو عيطة، ومصطفى حافظ حسن المكاوي، والدكتور عماد مصطفى زكريا عبد الوهاب ووائل طارق محمد إسماعيل.

فيما يمثل وفقًا لقانون الاتحاد العام للغرف التجارية عضوين من غرفتي القاهرة والإسكندرية إضافة إلى رئيسي الغرفتين، حيث تم اختيار كل من الدكتور كرم كردي ممثلا لغرفة الاسكندرية وعماد قناوي ممثلا لغرفة القاهرة في الاتحاد العام للغرف.