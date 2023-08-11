الجمعة 11 أغسطس 2023
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اقتصاد

اتحاد الغرف التجارية يحدد موعد انتخاب هيئة مكتبه للدورة الجديدة حتى 2027

الاتحاد العام للغرف
الاتحاد العام للغرف التجارية، فيتو

يعقد الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، يوم الخميس المقبل الموافق 17 أغسطس الجاري، فعاليات اجتماع مجلس إدارة الاتحاد لاختيار هيئة مكتبه للدورة الجديدة 2023 - 2027، وذلك بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية في شارع التسعين بالتجمع الخامس.

 

تشكيل هيئات مكاتب الغرف التجارية بالمحافظات أولًا 

يشار إلى أن اجتماع مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية هو إجراء يتم عقب انتهاء الغرف التجارية من تشكيل هيئات مكاتبها المكون من رئيس الغرفة ونائبيه والسكرتير العام ومساعده فضلًا عن أمين الصندوق ومساعده، ويتم التصعيد التلقائي لرئيس كل غرفة على مستوى الجمهورية عضوًا في مجلس إدارة الاتحاد.

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شعار الاتحاد العام للغرف التجارية، فيتو

اختيار هيئة مكتب الاتحاد العام للغرف التجارية 

ويجتمع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية المكون من الأعضاء المعينين بقرار وزير الصناعة، إضافة إلى أعضاء مجلس إدارة الاتحاد من رؤساء الغرف المنتخبين، وتتم عملية التصويت على اختيار هيئة مكتب الاتحاد، باختيار رئيسًا لاتحاد ونائبين للرئيس نائب أول ونائب ثان وسكرتيرًا عامًا وأمينًا للصندوق وأمينًا مساعدًا للصندوق

وزير التجارة يدعو مجلس إدارة الاتحاد للانعقاد يوم الخميس 17 اغسطس الجاري

وكان المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، أصدر القرار رقم 274 بشأن دعوة مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية للانعقاد لانتخاب هيئة المكتب للدورة 2023ــ 2027.

 وينص القرار في مادته الأولى «يدعى مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية للانعقاد يوم الخميس 17 أغسطس الحالي بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية لانتخاب هيئة المكتب».

نص قرار وزير الصناعة بشأن دعوة مجلس اتحاد الغرف للانعقاد، فيتو

 

وزير الصناعة يعلن أسماء المعينين في مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية

يشار إلى أن  المهندس احمد سمير وزير الصناعة، أصدر قرارًا بتعيين الأسماء الواردة أعضاء بمجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية حتى نهاية الدورة الانتخابية (۲۰۲۳ -۲۰۲۷):

١ - هاني محمد محمود عبد المجيد. 

۲ - محمد عبد الفتاح المصري.

 ٣- محمد حلمي محمد حلمي أبو عيطة.

٤ - مصطفى حافظ حسن المكاوي 

ه - عماد مصطفى زكريا عبد الوهاب. 

٦ - وائل طارق محمد محمد إسماعيل.

جريدة الوقائع المصرية تعلن أسماء الفائزين بالتزكية في عضوية مجالس إدارة الغرف التجارية

ونشرت جريدة الوقائع المصرية نشرت في عددها رقم 195 تابع (أ)، الصادر في 24 يولية 2023، قرار وزارة التجارة والصناعة رقم ٢٥٤ لسنة ٢٠٢٣، بإعلان المرشحين الذين فازوا بالتزكية، لعضوية مجالس إدارات بعض الغرف التجارية.

فوز أعضاء 12 غرفة بالتزكية أعضاء مجالس إداراتها للدورة 2023 - 2027

أعلنت وزارة التجارة والصناعة في قرارها أسماء المرشحين، الذين فازوا بالتزكية ليصبحوا  أعـضاءً بمجالس إدارات الغرف التجارية لمحافظات (القاهرة- الـسويس- الـشرقية- القليوبيـة- الفيوم- أسيوط- سوهاج- المنيا- الأقصر- بورسـعيد - المنوفيـة - أسـوان)، للدورة الانتخابية ٢٠٢٣/٢٠٢٧ اعتبارًا من تاريخ نشر هذا القرار.

قانون الغرف التجارية وتعديلاته

جاء القرار بعد الاطلاع على القانون رقـم ١٨٩ لـسنة ١٩٥١، بشأن الغرف التجارية ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٥ لسنة ٢٠٠٢ وتعديلاتهما؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقـم ١٠٠٩ لـسنة ٢٠١٥ بتحديد الوزير المختص والوزارة المختـصة بتطبيـق أحكـام القـانون رقـم ١٨٩ لـسنة ١٩٥١، بشأن الغرف التجارية.

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وزير الصناعة يعلن أسماء المعينين في مجالس إدارات الغرف التجارية ويدعوهم لانعقاد وانتخاب هيئات مكاتبها

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وزير الصناعة يعين 6 شخصيات في اتحاد الغرف التجارية

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