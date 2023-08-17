الخميس 17 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

المخابرات الروسية تحتجز مواطنًا نقل أسرارا عسكرية لأوكرانيا

قوات روسية، فيتو
قوات روسية، فيتو

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الخميس، أنه اعتقل مواطنًا أوكرانيًا قام بتمرير بيانات حول مواقع الأفراد العسكريين والمعدات إلى الخدمات الخاصة الأجنبية في لوجانسك.

منطقة لوجانسك

ووفقا لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي في بيان له، فمنذ أكتوبر 2022 قام مواطن أوكراني يعيش في منطقة لوجانسك بجمع بيانات حول مواقع الأفراد العسكريين والمعدات العسكرية في لوجانسك والقوات المسلحة الروسية، وكان ينقلها إلى الخدمات الخاصة لأجنبي.

 

Advertisements

وأضاف البيان، أن محققي جهاز الأمن الفيدرالي في روسيا وجهوا إليه اتهامات بارتكاب جريمة بموجب المادة 276 من القانون الجنائي الروسي (التجسس) وجاري التحقيق معه الآن وهو محتجز.

التجسس لصالح أوكرانيا

وفي 13 يونيو الماضي، أعلن الأمن الفيدرالي الروسي، اعتقال موظفين سابقين بصناعات الدفاع بتهمة التجسس لصالح أوكرانيا.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال الأمن الروسي، إنه تم إلقاء القبض على مجموعة من العاملين في صناعة الدفاع السابقين بتهمة تزويد أوكرانيا بالمعلومات العسكرية الحساسة وتخطيط لهجمات التخريب.

الاستخبارات العسكرية الأوكرانية

واتهم الأمن الروسي العمال السابقين، الذين لم يتم الكشف عن أسمائهم، بالتجسس لصالح الاستخبارات العسكرية الأوكرانية وتسليم الوثائق الفنية والنماذج المستخدمة في تصنيع أنظمة الأسلحة ومعدات القوات الجوية الروسية.

وذكر في بيان له إن المجموعة نفسها شاركت أيضا في خطط لتفجير خطوط السكك الحديدية في مناطق روسيا وبلجورود التي تستخدم لتزويد القوات الروسية في أوكرانيا.

 

صدمة أوكرانية بشأن موعد دخول مقاتلات إف 16 الأمريكية المعركة ضد روسيا

أمريكا تندد بهجمات روسيا على البنية التحتية لتصدير الحبوب في أوكرانيا

 

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أحداث روسيا لوجانسك أوكرانيا

مواد متعلقة

أمريكا تندد بهجمات روسيا على البنية التحتية لتصدير الحبوب في أوكرانيا

أبو الغيط يبحث مع وزير خارجية أوكرانيا أزمة تصدير الحبوب عبر البحر الأسود

بعيدا عن أوكرانيا، صراع روسي أمريكي ينتهي بنتيجة غير متوقعة (فيديو)

أوكرانيا تعلن حالة التأهب الجوي ودوي صافرات الإنذار في 8 مقاطعات

الأكثر قراءة

قرارات جمهورية قوية خلال ساعات، محافظ البنك المركزي الأبرز

تنسيق كلية إعلام من علمي علوم 2023، مؤشرات المرحلة الثانية

نجيب ساويرس: محمد بن زايد حكيم العرب

تعرف على إيرادات فيلم العميل صفر لـ أكرم حسني

235 ألف طالب يسجلون في تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات

ننشر تفاصيل حديث أحمد مرتضى منصور وزيزو بشأن عرض الشباب السعودي

أوسوريو ومعاونوه يتسلمون راتب شهرين من الزمالك

نوال المحلاوى، المرأة الحديدية بالأهرام التي خانت ثقة هيكل وباعت عبد الناصر للسوفيت

Advertisements

منوعات

المزيد

إطلاق اسم فنان شهير على نوع جديد من الأفاعي‎

فتاة تشتري جميع علب الفول السوداني في الطائرة لسبب غريب

إنجاز طبي غير مسبوق، كلية خنزير تعمل بجسد إنسان بعد شهر من زراعتها

طفل صيني يشكو والدته للشرطة ويطالب بوضعه في دار أيتام لسبب غريب

المزيد

خدمات

المزيد

سعر جرام الذهب في البورصة المصرية اليوم 17-8-2023

استقرار سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي اليوم الخميس 17-8-2023

سعر القصدير عالميًا اليوم الخميس 17-8-2023

ثبات سعر اليورو اليوم الخميس 17-8-2023 في بداية التعاملات

المزيد

انفوجراف

مش عارف يبقى «نمبر وان» في السينما.. أزمة محمد رمضان مع شباك التذاكر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أشهر 10 أحاديث يتداولها الناس ولا يعرفون أنها قدسية

ما حكم الزكاة في نباتات الزينة؟ الإفتاء تجيب

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 17- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية