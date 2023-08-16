الأربعاء 16 أغسطس 2023
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رياضة

تأكيدا لانفراد فيتو، انضمام طبيب الأهلي السابق إلى نادي فيوتشر

أبوعبلة برفقة جهاز
أبوعبلة برفقة جهاز فيوتشر،فيتو

انضم أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي السابق في الأهلي إلى نادي فيوتشر، عقب رحيله عن القلعة الحمراء ليصبح  أبو عبلة أحد أعضاء الجهاز الفني والطبي والإداري الجديد في فيوتشر.

وبدأ أبو عبلة مهام عمله بشكل رسمي مع فيوتشر استعدادا للموسم الجديد.

 

وانفردت فيتو بتفاصيل انضمام أبوعبلة الي نادي فيوتشر  لمتابعة الخبر من خلال هذا الرابط.

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مدير فني فيوتشر الجديد 

 

أعلن نادي فيوتشر تعيين البرتغالي ريكاردو فورموسينيو، مديرا فنيا للفريق الأول لفريق الكرة بالنادي بداية من الموسم الحالي خلفا لعلي ماهر الذي رحل عن الفريق.


ووصل المدرب البرتغالي، الذي عمل سابقا مساعد لجوزيه مورينيو، في عدة أندية أبرزها مانشستر يونايتد، وتوتنهام الإنجليزيين، إلى القاهرة اليوم لتوقيع العقود وتولى المهمة بشكل رسمي استعدادا لانطلاق الموسم الجديد.

وكانت إدارة نادي فيوتشر قد وجهت الشكر للجهاز الفني للفريق الأول بقيادة علي ماهر على الفترة التي قضاها في مهمة تدريب النادي خلال موسمين من النجاح.

 

رحيل أبوعبلة عن الجهاز الفني للأهلي 

وجه النادي الأهلي الشكر إلى رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول الدكتور أحمد أبو عبلة عن الفترة التي قضاها مع الفريق مساهمًا في الإنجازات والألقاب العديدة رفقة القلعة الحمراء.

وأكد النادي في بيان رسمي على الصفحة الرسمية للفريق علي فيس بوك “أنه أبو عبلة أحد أبناء النادي ولم يتأخر عن النادي عند الاستعانة به في أي وقت، إشارة منهم أن تلك الفترة تحتاج إلى ترتيبات معينة وخطط واضحة التنفيذ".

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