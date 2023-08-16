الأربعاء 16 أغسطس 2023
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أخبار مصر

توقيع الكشف على 200 شخص في قافلة طبية بحي إمبابة (صور)

توقيع الكشف الطبي
توقيع الكشف الطبي على أهالي حي إمبابة، فيتو

وجهت محافظة الجيزة قافلة طبية  لإجراء الكشف الطبي على أهالي منطقة المنيرة الغربية بحي إمبابة وشملت القافلة التخصصات الطبية  (سكر، وضغط، وسمنة، واعتلال الكلوي) على موظفي الحي ضمن مبادرة 100 يوم صحة وكان الإقبال كثير حيث تم توقيع الكشف الطبي على حوالي 200 مستفيد وأيضا استفاد منها حي إمبابة.

تحت إشراف رمضان عبد الرحمن رئيس حي المنيرة الغربية وتحت إشراف مديرة الأمومة والطفولة رباب نادي.
يأتي ذلك بناء على تعليمات اللواء هشام امنه وزير التنمية المحلية وتحت رعاية اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وتحت إشراف الدكتورة هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة والمشرف على وحدة السكان وتحت توجيهات فاطمة الزهراء جيل رئيس الإدارة المركزية لوحدة السكان بوزارة التنمية المحلية وتحت إشراف عبد الله عتيق القائم بأعمال وحدة السكان بديوان عام محافظة الجيزة.
 

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قوافل وزارة الصحة  
 


وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن القوافل الطبية يتم توجيهها للمحافظات الحدودية والقرى النائية مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، للوقاية من فيروس كورونا وأي أمراض معدية. 

وأشار «عبد الغفار» إلى أن القوافل تضم كافة التخصصات الطبية من الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، والنساء والولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، ويتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة. 

وأضاف «عبد الغفار» أنه تم إطلاق 8 قوافل طبية مجانية، بمناطق الشلال بمحافظة أسوان، والأمراء، مركز كفر الدوار، محافظة البحيرة، والخليج مركز المنصورة محافظة الدقهلية، ومركز طبي معًا حي السلام 2 محافظة القاهرة، ومنشاة النور مركز السادات محافظة المنوفية، وبني عقبة مركز ببا محافظة بني سويف، والأحايوة قبلي مركز أخميم محافظة سوهاج، وعويشة محافظة مطروح.

قافلة طبية مجانية بقرى الجيزة 
 


وتابع «عبد الغفار» أنه تم إطلاق قافلة طبية مجانية بوحدة صحية كفر أباظة مركز الزقازيق محافظة الشرقية، كما سيتم إطلاق قافلتين طبيتين بمنطقتي منشأة بنها مركز بنها محافظة القليوبية، ودمياط الجديدة مركز دمياط محافظة دمياط، مشيرًا إلى أن عمل القافلة الواحدة يستمر لمدة يومين متتاليين.

ومن جانبه، أشار الدكتور إبراهيم إسماعيل، مدير الإدارة العامة للقوافل الطبية، إلى إطلاق 3 قوافل طبية مجانية، يومي 3 و4 رمضان، بمناطق الصبيحي مركز يوسف الصديق محافظة الفيوم، وحاجر بني سليمان محافظة بني سويف، والمنشلين مركز قلين محافظة كفر الشيخ، كما سيتم إطلاق قافلتين طبيتين  بمنطقتي غرب سهيل محافظة أسوان، وكفر المحمدية مركز ميت غمر محافظة الدقهلية.

وتابع إسماعيل أنه سيتم إطلاق 6 قوافل طبية مجانية بمناطق وحدة الجرايشة مركز أبو صوير محافظة الإسماعيلية، والمعركة مركز التحرير محافظة البحيرة، ومركز طبي الحي السادس بمدينة نصر محافظة القاهرة، والبقاشين مركز كفر شكر محافظة القليوبية، وبني حسن مركز أبو قرقاص محافظة المنيا، والزيات محافظة مطروح، لافتًا أنه سيتم إطلاق 3 قوافل طبية  بمناطق سلام محافظة أسيوط، والكيلو 21 مركز العجمي، محافظة الإسكندرية، وناهيا حي كرداسة محافظة الجيزة.

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احمد راشد محافظ الجيزة الامومة والطفولة البابا تواضروس الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان الصحة والسكان اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية المنيرة الغربية

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