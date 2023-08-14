اليوم، "صحة المنيا" تنظم قافلة طبية لأهالي قرية تانوف بمركز ديرمواس

يتابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، سلسلة القوافل الطبية المجانية ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” التي تنفذها مديرية الصحة للوصول بالخدمات العلاجية إلى القرى الأكثر احتياجا والمناطق النائية، حيث تنطلق قافلة طبية مجانية اليوم الإثنين ١٤ أغسطس الجاري، وعلى مدار يومين متتاليين بقرية تانوف بمركز ديرمواس، لتقديم الخدمات الطبية لأهالي القرية.

غدا.."صحة المنيا" تنظم قافلة طبية لأهالي قرية تانوف

وأوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القافلة تضم العديد من التخصصات، منها "الأطفال - الباطنة - الجراحة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر - الرمد- الانف والأذن"، بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين، مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات، مشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.

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كما أعلن اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، أن مديرية الصحة قدمت الخدمة العلاجية المجانية لمليون و84 ألفا و241 مستفيدا ضمن فعاليات حملة "100 يوم صحة"، وذلك منذ انطلاقها.

حملة «100 يوم صحة»

من جانبه، أوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة، أن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدماتها في الصحة العامة لحوالي 88 ألفا و108 حالات بالإضافة إلى فحص 1214 طفلا، وذلك ضمن الكشف المبكر وعلاج الأمراض الوراثية لدى الأطفال حديثي الولادة وتطعيم 321 ألفا و697 طفلا من خلال المسح الميداني للتطعيمات الروتينية، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الأخرى في مجال تنظيم الأسرة، والخدمات الوقائية والعلاجية، وتقديم الخدمات التوعوية والتثقيف الصحي من خلال الفرق الطبية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لما يقرب من 623 ألفا و297 خدمة طبية للمنتفعات، إلى جانب تقديم 35 ألفا و736 خدمة بالعيادات المتنقلة التابعة للقوافل الطبية.

وأضاف أن مراقبة الأغذية قدمت 13 ألفا و760 خدمة من خلال المرور على المحال التجارية وتحرير المحاضر وضبط المنشأت المخالفة واعدام الاغذية والمشروبات غير الصالحة للاستهلاك، كما قدمت صحة البيئة 429 خدمة خلال المرور على محطات مياه الشرب ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي.