الأربعاء 16 أغسطس 2023
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سياسة

البابا تواضروس يشيد بجهود الدولة في محور المحمودية ويهنئ أبناءه بعيدي التجلي والعذراء

البابا تواضروس، فيتو
البابا تواضروس، فيتو

أعرب قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، خلال بدء عظته اليوم باجتماع الأربعاء الأسبوعي، عن سعادته بإقامة اجتماع هذا الأسبوع في كنيسة البشارة ورئيس الملائكة غبريال بمحور المحمودية في الإسكندرية، التي دشنها قداسته منذ سنة ونصف السنة تقريبًا، وأنه سعيد بما تقوم به الدولة المصرية من جهود في تطوير هذه المنطقة.


كما هنأ قداسته أبناءه بقرب حلول عيد التجلي المجيد ثم عيد السيدة العذراء.

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نص حديث البابا تواضروس

وجاء نص حديث قداسة البابا تواضروس كما يلي:
"في البداية أنا سعيد أن آتي إلى هذه الكنيسة المباركة، والتي دشناها منذ سنة ونصف تقريبًا، وكنا فرحين بوجودها لأنها تخدم هذه المنطقة ونفرح بمجهودات الدولة  في تطوير محور المحمودية والإنجازات الكبيرة والتطوير الرائع، مبروك عليكم هذه التجديدات وهذه الكنيسة، وربنا يبارك أجهزة الدولة والقيادة السياسية والقوات المسلحة، التي أخذت على عاتقها مسؤولية هذا التطوير ليس في الإسكندرية فقط بل في كل المحافظات. وأيضًا سعيد بوجود الآباء الأساقفة الأحبار الأجلاء وكنا معًا طوال أمس في خدمات عديدة ولقاءات كثيرة وكذلك مع أبونا الوكيل القمص أبرآم، وبركة حلوة أن أكون معكم اليوم ونأخذ بركتكم.
أهنئكم أيضًا بعيد التجلي في السبت القادم، وعيد العذراء يوم الثلاثاء القادم، وعيد التجلي هو العيد الأخير الذي يخص السيد المسيح في السنة الكنسية، ونختم بعيد السيدة العذراء، ثم نبدأ السنة القبطية الجديدة في ١٢ سبتمبر وعيد النيروز المجيد، كل سنة وأنتم طيبين، ودائمًا ربنا يملأ حياتكم بالأعياد وأفراح.
وأيضًا الآباء الكهنة الكرام في هذه الكنيسة مع الأراخنة مع الشمامسة مع نيافة الأنبا هرمينا وخدمتهم الواسعة في هذه المناطق، والتي تتطلب خدام وخادمات وعمل كبير جدًّا، ربنا يقويكم ويسندكم فيه".

 

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