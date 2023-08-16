أشرف صبحي يشيد بتصدر لاعبي المشروع القومي للموهبة جدول البطولة العربية للجودو

أشاد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بلاعبي ولاعبات المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي، عقب تتويجهم بـ19 ميدالية متنوعة حتي الآن، خلال منافسات البطولة العربية للجودو 2023، التي تقام بمشاركة 600 لاعب ولاعبة، يمثلون 18 دولة عربية، والتي تستمر منافساتها حتى 18 أغسطس الجاري، بمدينة العلمين.

تألق لاعبي المشروع القومي للموهبة في البطولة العربية للجودو

كرم أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الفائزين في البطولة العربية للجودو، بحضور خالد بن حمد العطية رئيس الاتحاد العربي للجودو، مرزوق علي رئيس الاتحاد المصري للجودو، والكابتن محمد رشوان رئيس جهاز المنتخبات القومية للجودو.

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وزير الشباب والرياضة يفتتح البطولة العربية للجودو بالعلمين، فيتو

أكد وزير الشباب والرياضة أن تلك النتائج التي يحققها لاعبي المشروع القومي يومًا تلو الآخر بفضل دعم القيادة السياسية، وتُعد خطوة نحو تعزيز مكانة المشروع، وتبرهن علي نجاح المشروع باعتباره نواه للمنتخبات الوطنية في تقديم أبطالًا رياضيين في مختلف الألعاب، ويهتم باكتشاف المواهب الرياضية في جميع المحافظات، ويقدم كل الدعم والرعاية لهم، وإخضاعهم لبرامج تدريبية محددة وفق أسس علمية، وإشراكهم في مختلف البطولات، مشددًا علي المتابعة الدورية للمشاركين في المشروع، والتقييم المستمر لمستواهم لإعداد أفضل المواهب.

وزير الشباب والرياضة يفتتح البطولة العربية للجودو بالعلمين، فيتو

وأعرب أشرف صبحي عن ايمانه بأن لاعبي المشروع القومي للموهبة هم رموز الأمل والتحفيز للشباب المصري، ومن خلال دعم الشباب الرياضي وتوفير البنية التحتية المناسبة والبرامج التدريبية المتخصصة، ستستمر وزارة الشباب في خلق الفرص وتعزيز الطموحات الرياضية للأجيال القادمة.

وزير الشباب والرياضة يفتتح البطولة العربية للجودو بالعلمين، فيتو

وواصل وزير الشباب تأكيده على التزامه الكامل بدعم الشباب الرياضي وتوفير الفرص المناسبة لتطوير مواهبهم، كما أكد علي التزامه بأن يكون الشباب الموهوب والأبطال الرياضيين هم مصدر فخر للدولة المصرية، مشيرًا إلي الاستمرار في دعمهم وتشجيعهم لتحقيق المزيد من النجاحات المشرفة.

وزير الشباب والرياضة يفتتح البطولة العربية للجودو بالعلمين، فيتو

وطالب الوزير لاعبي المشروع القومي بالاستمرار في تحقيق المزيد من الميداليات والأرقام العالمية، ورفع علم مصر في المحافل الدولية، منوها إلى استمرار الوزارة في دعم برامج ورعاية الأبطال الرياضيين تماشيا مع رؤية الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية التي تشهد العديد من الإنجازات، والرقي على مستوى مختلف القطاعات.

أشرف صبحى يشيد بتصدر لاعبي المشروع القومي للموهبة جدول البطولة العربية للجودو، فيتو

وحققت رحمة محمد سعد ذهبية وزن 57 ك، وآلاء وائل ذهبية وزن 63 ك، ويوسف السيد ذهبية وزن 38 ك، وهادي قشيش ذهبية وزن 34 ك، وسلسبيل محمد فضية، وعمر إبراهيم شعبان فضية وزن 46 ك، ونجار سعيد فضية وزن 78 ك، وعبد الرحمن عطا فضية وزن 55 ك، وسعد محمد سعد برونزية وزن 34 ك.

أشرف صبحى يشيد بتصدر لاعبي المشروع القومي للموهبة جدول البطولة العربية للجودو، فيتو

كما حققت اللاعبة شروق عبد الوهاب فضية وزن 48 ك، اللاعبة هدي قشيش ذهبية وزن 48 ك، وسامية محمد جابر ذهبية وزن 36 ك، وعبد الرحمن العجمي برونزية وزن +81 ك، رودينة محمد برونزية وزن 36 ك.

أشرف صبحى يشيد بتصدر لاعبي المشروع القومي للموهبة جدول البطولة العربية للجودو، فيتو

وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، افتتح منافسات البطولة العربية للجودو ٢٠٢٣، بمشاركة 600 لاعب ولاعبة، يمثلون 18 دولة عربية، والتي تستمر منافساتها حتى 18 أغسطس الجاري، بمدينة العلمين، بحضور خالد بن حمد العطية رئيس الاتحاد العربي للجودو، مرزوق علي رئيس الاتحاد المصري للجودو، والكابتن محمد رشوان رئيس جهاز المنتخبات القومية للجودو.

وخلال كلمته أكد وزير الشباب والرياضة علي أن البطولة العربية للجودو مناسبة مثالية لتبادل الخبرات والتعرف على ثقافات جديدة، وتعزيز الروح الرياضية والتضامن بين الشباب العربي، وفرصة لاكتشاف المواهب الصاعدة وتشجيعها على ممارسة هذه الرياضة والتطور فيها، كما أنها فرصة لتعزز العلاقات الثقافية والرياضية بين دولنا العربية.

وأعرب "صبحي" عن شكره للجهات المنظمة والمسؤولين والمدربين واللاعبين الذين عملوا بجد لإعداد هذه البطولة، كما أعرب عن تقديره العميق لجميع الرياضيين والرياضيات الشباب الذين يمثلون بلدانهم بكل فخر وشرف في هذه البطولة.

أشار وزير الشباب إلي ضرورة تكاتف الجميع لجعل هذه البطولة بداية لمستقبل مشرق للجودو في العالم العربي، وتحقيق نجاحًا مشتركًا في تعزيز الرياضة وتطويرها في كافة البلدان العربية، مبينًا أن نجاح هؤلاء الشباب في هذه البطولة هو نتيجة للتدريب الجاد والتفاني، فهم قدوة حقيقية للشباب الآخرين ومصدر إلهام للجيل القادم من الرياضيين.

ولفت الدكتور أشرف صبحي إلي دور الدولة المصرية في دعم الشباب وتوفير الفرص الرياضية لهم، وايمانها الكامل بأهمية الرياضة في تطوير الشباب وبناء شخصياتهم، مشيرًا إلي حرص الدولة المصرية على تعزيز البنية التحتية الرياضية وتوفير الأجواء المناسبة والدعم المالي للرياضة والرياضيين.

وزير الشباب والرياضة يفتتح البطولة العربية للجودو بالعلمين، فيتو

أضاف صبحي أن العلمين أصبحت وجهة سياحية ورياضية متنوعة ومتكاملة من خلال استقبال السياح من جميع أنحاء العالم، ومركزًا مهمًا للفعاليات والبطولات الرياضية من خلال استضافة العديد من الأحداث الرياضية المحلية والدولية.

وزير الشباب والرياضة يفتتح البطولة العربية للجودو بالعلمين، فيتو

ووجه وزير الرياضة الدعوة إلي جميع الشباب المشاركين لمواصلة العمل الشاق والتفاني في رياضتهم المفضلة، وأن يجعلوا النجاح في هذه البطولة دافعًا لتحقيق المزيد من الانتصارات والتفوق رياضيًا.