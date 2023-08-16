إيرادات السينما، "مرعي البريمو" في المقدمة وريمونتادا "بيت الروبي"

استمرت إيرادات السينما المصرية في التراجع على الرغم من عرض أربعة أفلام جديدة خلال الأيام الماضية حيث جمعت، أمس الثلاثاء، ثمانية أفلام تعرض في السينمات مليون و602 ألف جنيه.

مرعي البريمو في المقدمة

وجاء في مقدمة القائمة الفيلم الكوميدي “مرعي البريمو”، أحدث أفلام الفنان محمد هنيدي، حيث تصدر قائمة إيرادات السينما أمس بمبلغ 463 ألف جنيه.

فيلم “مرعي البريمو” بطولة محمد هنيدي، غادة عادل وأحمد بدير، محمد محمود، علاء مرسى، مصطفى أبو سريع، نانسى صلاح، فكرة محمد هنيدي، وتأليف إيهاب بليبل، إخراج سعيد حامد.

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ريمونتادا بيت الروبي

وجاء خلفه فيلم “بيت الروبي”، الذي يقوم ببطولته كريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز، بإيرادات بلغت 377 ألف جنيه.

وتراجع فيلم “ع الزيرو”، الذي ينافس به محمد رمضان في موسم الصيف، إلى المركز الثالث، حيث جمع الفيلم إيرادات بلغت 363 ألف جنيه في دور العرض.

وتبادل “بيت الروبي” الأدوار مع “ع الزيرو”، حيث كان “ع الزيرو” محتفطًا بالمركز الثاني منذ بداية عرضه بالسينمات في 2 أغسطس الجاري، إلا أن فيلم “بيت الروبي” الذي بدأ عرضه منذ حوالي 7 أسابيع استطاع التفوق عليه للمرة الأولى واقتناص المركز الثاني منه.

وفيلم “ع الزيرو” بطولة محمد رمضان، نيللي كريم، جومانا مراد، خالد الصاوي، شريف دسوقي، الطفل منذر مهران، إيمي إسلام، راشد محمد وعدد آخر من الفنانين وتأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل.

وفيلم بيت الروبي من تأليف ريم القماش ومحمد الدباح، ويشارك في بطولة الفيلم العديد من الفنانين مع كريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز، منهم: نور اللبنانية، تارا عماد، محمد عبد الرحمن الشهير بـ توتا، مصطفى أبو سريع، محمود السيسي، شريف دسوقي، حاتم صلاح، سارة عبد الرحمن.

المنطقة الدافئة

وظل الفيلم الكوميدي “مستر اكس”، الذي يقوم ببطولته أحمد فهمي، في المركز الرابع الذي يحافظ عليه منذ فترة، حيث حقق إيرادات بلغت 144 ألف جنيه.

جاء من بعده فيلم “البطة الصفرا”، لمحمد عبد الرحمن توتا وغادة عادل، حيث بدأ عرضه في السينمات منذ أسبوع، وحقق بالأمس 114 ألف جنيه فقط.

تراجع البعبع وتاج

ومع طرح أفلام جديدة في السوق، بدأت أفلام العيد في التراجع، حيث جاء فيلم “البعبع”، الذي يقوم ببطولته أمير كرارة، في المركز السادس محققًا إيرادات بلغت 86 ألف جنيه، وجاء في المركز السابع فيلم “تاج” لتامر حسني، حيث جمع 52 ألف جنيه.

رقم هزيل لمطرح مطروح

وجاء في المركز الثامن والأخير فيلم “مطرح مطروح” الذي تراجع بشدة في الأيام الأخيرة وبدأ في تحقيق إيرادات هزيلة جدًا، حيث جمع بالأمس 739 جنيها فقط في دور العرض، ليصبح رفعه من السينمات أمر حتمي خلال يومين على الأكثر.