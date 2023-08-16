حكماء المسلمين يبحث مع رئيس المجلس الشئون الإسلامية بالبحرين القضايا ذات الاهتمام المشترك

أشاد الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة، رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بمملكة البحرين، بالجهود المخلصة التي يبذلها مجلس حكماء المسلمين في خدمة القضايا الإسلامية، ورعاية النَّهج الوسطي الأصيل، وتعزيز العمل العربي والإسلامي المشترك بما يحقِّق الأمن والاستقرار في العالم.

لقاء أمين مجلس حكماء المسلمين مع رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بمملكة البحرين

جاء ذلك خلال استقبال رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية للمستشار محمد عبد السلام، الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، الذي أشاد بجهود مملكة البحرين بقيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في تعزيز الحوار بين الأديان ودعمه والتَّعايش السلمي وخدمة قضايا الإسلام والمسلمين.

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العلاقات بين مجلس حكماء المسلمين والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بمملكة البحرين

وقد شَهِدَ اللقاء تأكيد العلاقات الطيبة التي تجمع مجلس حكماء المسلمين بأبوظبي والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية في مملكة البحرين، إضافةً إلى مناقشة عددٍ من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأعرب الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، المستشار محمد عبد السلام، عن تقديره للشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة، والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بمملكة البحرين لدوره المخلص في تعزيز العلاقات الثنائية مع مجلس حكماء المسلمين وللجهود القيِّمة التي يقوم بها المجلس الأعلى والنموذج الذي يمثله في التعايش.

يُذكرُ أن الشيخ عبد الرحمن بن محمد آل خليفة، هو عضو بمجلس حكماء المسلمين منذ سبتمبر ٢٠٢٠، وتجمع المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بمملكة البحرين ومجلس حكماء المسلمين علاقات وثيقة وجهود عمل مشتركة من أجل نشر قيم الحوار والتسامح والتعايش المشترك وتعزيزها.