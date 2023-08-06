الأحد 06 أغسطس 2023
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أخبار مصر

الأزهر يدعو حكماء السودان لتغليب مصلحة بلدهم وحماية المدنيين من ويلات الصراع

الدكتور أحمد الطيب،
الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، فيتو

أعرِبُ الأزهر الشريف عن شديدِ أسفِه لما يشهده إقليم دارفور بغرب السودان من أعمالِ عنفٍ أسفرت عن مقتل مدنيين أبرياء وإصابتهم، وأجبرت مئات الأُسرِ على ترك مساكنهم وبلدانهم للفرار والنجاة بأرواحهم من ويلات الصراعات، داعيًا المولى -عز وجل- أن يحفظَ شعب السودان، وأن يوحِّد كلمته، ويُعجِّل بنهاية هذه المأساة، وأن يرزق السودان الأمن والأمان والسلامة والاستقرار.

رسالة الأزهر إلي الشعب السوداني

ودعا الأزهر حكماء السودان وأبناءَه إلى تغليب مصلحة وطنهم، والاحتكام لصوت العقل والحكمة، والرجوع إلى طاولة الحوار، ووقف النزاعات والصراعات التي لن ينتج عنها إلا مزيدٌ من القتل والدمار.

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كما دعا الأزهر الشريف كافَّة المنظمات والهيئات الإغاثية الدولية لتسيير قوافل مساعدات إغاثية عاجلة للأقاليم المتضررة من الصِّراعات في دولة السودان.

أحداث السودان 

وأعلنت مليشيا الدعم السريع الجمعة  الماضية عن سيطرتها الكاملة على ولاية وسط دارفور غربي السودان.

ونفى الناطق باسم الدعم السريع  وقوع خسائر في صفوف قواته زاعما أن الجيش السوداني يتخذ المدنيين دروعا بشرية.

من ناحيتها قالت منظمة العفو الدولية، إن مليشيا الدعم السريع والميليشيات المسلحة التابعة لها تستهدف المدنيين في غرب  دارفور في السودان بشكل متعمد.

وأضافت منظمة العفو الدولية في بيان لها  الخميس، أنه تم تسجيل حوادث اغتصاب لنساء وفتيات من قبل قوات الدعم السريع والميليشيات التابعة لها.

وأكدت منظمة العفو الدولية، أنه يجب على الدعم السريع والجماعات المسلحة التابعة لها وضع حد لاستهداف المدنيين، لافتة إلى أن المدنيين في مرمى النيران، ويستخدم الطرفان أسلحة متفجرة ذات آثار واسعة النطاق في الأحياء المدنية المكتظة بالسكان.

تطورات الوضع في السودان

ودعت منظمة العفو الدولية، مجلس الأمن الدولي إلى الإسراع بتوسيع نطاق حظر الأسلحة المطبق حاليًا على دارفور ليشمل السودان بأسره، مشددة على أنه يجب إنشاء آلية تحقيق ومساءلة مستقلة لرصد وجمع وحفظ الأدلة على انتهاكات حقوق الإنسان في السودان.

وقال منظمة العفو الدولية في بيانها، إنه على المجتمع الدولي زيادة الدعم الإنساني لـ السودان وعلى دول الجوار ضمان فتح حدودها أمام المدنيين الباحثين عن الأمان.

كما أكدت منظمة العفو الدولية، أن جماعة المساليت العرقية تعرضت لهجوم من ميليشيات عربية بدعم من مقاتلي قوات الدعم السريع.

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