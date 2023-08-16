الأربعاء 16 أغسطس 2023
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أخبار مصر

مدير الجامع الأزهر يتفقد الأروقة بالأقصر (صور)

فرع الرواق الأزهري
فرع الرواق الأزهري في الأقصر، فيتو

تفقد الدكتور هاني عودة مدير عام الجامع الأزهر، اليوم الأربعاء، فرع الرواق الأزهري بمعهد مكتبة القرنة بمحافظة الأقصر، حيث تابع حلقات القرآن الكريم والتجويد للطفل والكبار، وذلك للوقوف على مدى الحفظ لدى الطلاب والدارسين، والتزام المحفظين بالمناهج التي حددتها الإدارة العامة للجامع الأزهر، وذلك في إطار المتابعة المستمرة للرواق الأزهري والاطمئنان على سير الدراسة بالأروقة الخارجية.

فرع الرواق الأزهري في الأقصر

وعلى هامش زيارته عقد د. عودة، اجتماعا مع مدير وأعضاء الإدارة الفرعية للرواق، بحضور الشيخ إبراهيم حلس، مدير شئون الأروقة، والشيخ أحمد الطباخ، عضو المكتب الفني بالجامع الأزهر، وأعضاء الإدارة الفرعية للرواق الأزهري بالأقصر، وذلك لمناقشة سبل تطوير الرواق الأزهري وتعزيز الإيجابيات والحد من السلبيات التي تم رصدتها لجان المتابعة في الآونة الأخيرة.

كما تفقد مدير الجامع الأزهر، رواق العلوم الشرعية والعربية، وبعض محاضرات برنامج العلوم الشرعية والعربية، كما استمع مدير الجامع والوفد المرافق له لآراء وملاحظات الدارسين حول تطوير العملية التعليمية بالرواق، والذين وجهوا الشكر لفضيلة الإمام الأكبر لإتاحة الفرصة لطلب العلم الوسطي من منبعه الأصيل.

وحث مدير عام الجامع الأزهر، خلال زيارته، مسئولي الرواق على بذل أقصى ما في وسعهم من أجل خدمة حفظة كتاب الله، وكذا الراغبين في طلب العلم الشرعي من منبعه الأصيل.

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فروع الرواق الأزهري للقرآن الكريم

يُذكر أن عدد فروع الرواق الأزهري للقرآن الكريم والتجويد بمحافظة الأقصر يبلغ ٣٠ فرعا، يضم ٦٠٠٠ دارس، إضافة إلى رواق العلوم الشرعية والعربية، يضم ٣٠٠ دارس بمختلف التخصصات.

تأتي هذه الجولة التي تشمل محافظات الوجه القبلي، في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بضرورة المتابعة المستمرة لسير العمل بالرواق الأزهري، وباعتماد فضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، وبإشراف الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري، والدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر.

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