طرح السكر في بورصة السلع.. تسجيل الشركات عبر المنصة الإليكترونية.. وطارق عامر: يتيح للجميع معرفة السعر الحقيقي

تعاني السوق المصرية من احتكارات ومجموعات تتحكم وتتلاعب في أسعار السلع بلا رقيب، فيستورد البعض السلع ومنها القمح والذرة والسكر.. إلخ ، لتباع للسوق المحلية عبر وسطاء.

وفى محاولة للهيمنة على ذلك الجشع، أعلنت مصر فى نوفمبر 2022، إطلاق بورصة السلع، وخلال المده الماضية تم طرح السلع الآتية: ( القمح، الذرة، الردة )، واليوم أعلنت البورصة المصرية للسلع ضرورة قيام الشركات العاملة في سلعة السكر بتسجيل عضويتها في البورصة المصرية للسلع عبر الرابط.

ونوهت البورصة المصرية للسلع إلى أن أول جلسة تداول ستكون غدا الخميس الموافق 17 أغسطس ٢٠٢٣، ويأتي ذلك بعد أن تم التوافق مع البورصة المصرية للسلع أن تقوم شركات إنتاج السكر بطرح كميات من السكر للبيع من خلال منصة البورصة المصرية للسلع لصالح شركات الصناعات الغذائية وشركات التوزيع والتجار وشركات التعبئة.

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طرح السكر فى البورصة السلعية، فيتو

طرح السكر مع القمح والذرة والردة بالبورصة السلعية

قال رئيس البورصة السلعية الدكتور إبراهيم عشماوي إن سلعة السكر عند طرحها ستكون السلعة الرابعة التي يتم طرحها للتداول عبر منصة البورصة المصرية للسلع بعد نجاح طرح سلع القمح والذرة الصفراء والردة.

وأشار عشماوي إلى أنه جاري دراسة طرح المزيد من السلع الأخرى للتداول بالبورصة المصرية للسلع، حيث يأتي ذلك لتنظيم أسواق السلع الاستراتيجية والأساسية منها، وكذا العمل على إتاحة السلع وتوافرها في منافسة متكافئة تتميز بالشفافية، إضافة إلى ضبط أسواق السلع واستقرار أسعارها من خلال إنشاء علاقة تداول مباشرة بين كل من المنتجين للسلع والمصنعين وكافة عناصر سلاسل الإمداد.

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البورصة المصرية للسلع، فيتو

طارق عامر: البورصة السلعية تتيح بشكل قوى معرفة الأسعار الحقيقية

ومن جانبه قال طارق عامر خبير أسواق المال لـ “ فيتو ”: إن البورصة السلعية تلك سوف تتيح بشكل قوى للكل معرفة الأسعار الحقيقية للسلع المطروحة وبالتالي هذا سيعمل على ضبطها، إضافة إلى أن طلبات الشراء والبيع ستكون عبر منصة إلكترونية يراها الجميع وهذا أيضا سيقلل من التلاعبات، وهو ما يحقق الشفافية المطلوبة في السوق المصرية.

وأضاف عامر قائلا: هذه البورصة السلعية قد تأخرت كثيرا، فقد صدر بها قرار منذ عام 2020، لكن أزمة كورونا أخرتها وكان من المفترض أن تبدأ البلاد سريعا في تشغيل البورصة حتى تلعب دورا في الأزمات العالمية.

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طارق عامر، فيتو

عمرو عبد الله: تعمل البورصة بنظام المزايدة على السعر للسلع الحاضرة عن طريق البائعين المسجلين في البورصة

ومن جانبه قال عمرو عبد الله خبير أسواق المال لـ “ فيتو ” تعمل البورصة بنظام المزايدة على السعر للسلع الحاضرة عن طريق البائعين المسجلين في البورصة

وأضاف أن البورصة السلعية هي منصة إلكترونية للمتعاملين عليها ومن المنتظر دخول سلع مماثلة، وليس هناك إجبار على التسجيل في البورصة فهذا شأن اختياري سواء للمشترين أو البائعين.

وأضاف عبد الله، اتاحت البورصة التسجيل في هذه الفترة بالمجان لتشجيع الشركات على التسجيل، مشيرا الى أن البورصة السلعية هي شركة مساهمة مصرية تساهم فيها الحكومة بشكل مباشر بـ 34 % لهيئة السلع التموينية، ويمتلك البنك الأهلي وبنك مصر والبنك الزراعي وهي بنوك حكومية 16% من الأسهم، إضافة إلى مساهمات من القطاع الخاص.

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ويمكن القول ان طرح السكر والسلع الأخرى في البورصة السلعية هي محاولة لخلق علاقة مباشرة بين البائع والمشتري وهو ما قد يقلل أو يقضي على الاحتكار والتلاعب ومن المفترض أن يخفض من السعر، كما أن الجلسة الأولى للتداول على السكر ستبدأ غدا الخميس في البورصة السلعية.

السوق يعاني من عمليات تعطيش من مجموعات قليلة، وتبدأ بعد ذلك تلك المجموعات بعمليات المضاربة على السعر فيرتفع دون مبرر يذكر، لذلك البورصة ستكون ملاذا آمنا من المضاربات ومن المفترض أن تلعب البورصة السلعية الجديدة دورا محوريا في المساهمة في استقرار أسعار هذه السلع، بعيدا عن المضاربات أو الاحتكارات التي يعاني منها السوق، حيث يبدأ البائعون في عرض السلع على المنصة في البورصة السلعية، وتتحدد الأسعار حسب قوى العرض والطلب ويتم بناء على ذلك تحديد السعر العادل.

عمرو عبدالله، فيتو

البورصة تربح 5 مليارات جنيه بختام تعاملات اليوم

تباينت مؤشرات البورصة بختام تعاملات اليوم الأربعاء، وربح رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.224 تريليون جنيه، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.54% عند مستوى 18062 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.7% عند مستوى 21844 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.93% عند مستوى 7693 نقطة، وانخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.3% عند مستوى 3638 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.13% عند مستوى 453 نقطة.

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