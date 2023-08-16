حركة التداولات بالبورصة تقترب من 60 ألف عملية

ارتفعت مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.82% عند مستوى 18113 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.7% عند مستوى 21934 نقطة.

وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.93% عند مستوى 7693 نقطة، كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.3% عند مستوى 3638 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.13% عند مستوى 5397 نقطة.

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عمليات تداول قوية بجلسة اليوم الأربعاء فى البورصة المصرية

وتشهد تداولات اليوم حركة قوية من التعاملات حتى الآن حيث تقترب عدد عمليات التداول من الـ 60 ألف عملية تداول، بقيمة تصل إلى حوالي 1808654.362 جنيه، وعدد عمليات 56.750 سهم، كماجاء عدد المتعاملون الرئيسيون إلى حوالى 233.587 متداول وبقيمة تصل إلى حوالي 189.016.505 جنيه قيمة إجمالي التداول للمتداولون الرئيسيون، ولم يتم التداول على السندات أو صناديق الاستثمار حتى الآن بحركة تعاملات اليوم الاربعاء 16/8/2023.

مؤشرات، فيتو

تداولات أمس الثلاثاء 15/8/2023

وارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات أمس الثلاثاء، منتصف تعاملات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.219 تريليون جنيه، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.38% عند مستوى 17965 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.31% عند مستوى 21782 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.66% عند مستوى 7614 نقطة.

كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.1% عند مستوى 3638 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.13% عند مستوى 5397 نقطة.

تداولات جلسة الإثنين 14/8/2023

وارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الإثنين، وربح رأس المال السوقي 2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.216 تريليون جنيه، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 17897 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 21714 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 7492 نقطة، كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.99% ليغلق عند مستوى 3635 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 5360 نقطة.