ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي عالميا منتصف تعاملات الأربعاء 16 / 8 / 2023

مؤشر الدولار الأمريكي عالميا منتصف تعاملات الأربعاء الموافق 16 أغسطس 2023، ترصد “فيتو” أولا بأول حركة تعاملات مؤشر الدولار الأمريكي العالمي، ومؤشر الدولار هو نسبة العملة الأمريكية مقابل عملات الدول الأخرى، مثل تقييم الدولار بـ العملات الستة التالية: اليورو، الين الياباني، الفرنك السويسري، الدولار الكندي، الكرونا السويدية، والجنيه الإسترليني، كما أن العملات لديها حصص مختلفة نسبيا عند المقارنة بينهم البعض، من هذا المنطلق يتم حساب مؤشر الدولار كمتوسط المرجح من أسعار العملات الستة والحصة الأكبر لليورو 50%.

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مؤشر الدولار، فيتو

مؤشر الدولار الأمريكي عالميا

ارتفع مؤشر الدولار اليوم الأربعاء بنسبة 0.01 % عند المستوى 103.102 نقطة ، وتأتي نسبة العملة الأمريكية مقابل عملات الدول الأخرى مثل الدولار بـ العملات الستة التالية: اليورو، الين الياباني، الفرنك السويسري، الدولار الكندي، الكرونا السويدية، والجنيه الإسترليني، كما أن العملات لديها حصص مختلفة نسبيا عند المقارنة بينهم البعض، ومن هذا المنطلق يتم حساب مؤشر الدولار كمتوسط المرجح من أسعار العملات الستة والحصة الأكبر لليورو 50%.

سعر عملات الدول الأخرى مقابل سعر الدولار الأمريكي

(يتم حساب مؤشر الدولار باعتباره متوسط مرجح من أسعار تلك العملات)

اليورو: 1.10 دولار أمريكي. الين الياباني: 0.0069 دولار أمريكي. الفرنك السويسري: 1.14 دولار أمريكي. الدولار الكندي: 0.74 دولار أمريكي. الكرونا السويدية: 0.093 دولار أمريكي. الجنيه الإسترليني: 1.27 دولار أمريكي.

مؤشر الدولار، فيتو