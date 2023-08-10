أسعار توريد بنجر السكر من المزارعين في موسم الحصاد الجديد

أعلنت شركات سكر البنجر، الدلتا - الدقهلية - النوبارية - الفيوم - السكر والصناعات التكاملية - النيل - الإسكندرية - الشرقية - القناة، برفع سعر توريد طن محصول البنجر من 600 جنيه سعر أساسي+ 275 العلاوات الاستثنائية، ليصبح السعر الشامل 1500 جنيه للطن للعروة المبكرة عند حلاوة 16%.

يأتي ذلك بناء على ماتوصل إليه الاجتماع الذي دعا إليه مجلس المحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة والذي تم عقده بشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية بحضور رؤساء شركات إنتاج سكر البنجر للاتفاق على سعر توريد بنجر السكر لموسم 2023 /2024.

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وتحدد الأسعار وفقا للآتي:

-1500 جنيه للتوريد من 1-2-2024 إلى 15-3-2024

-1400 جنيه للتوريد من 16-3-2024 إلى 31-3-2023

-1300 جنيه للتوريد من 1-4-2024 إلى 15-4-2024

-1200 جنيه للتوريد من 16-4-2024 إلى 30-4-2024

-1100 جنيه للتوريد من 1-5-2024 إلى نهاية الموسم

ثانيًا - سعر العلاوات

زيادة علاوة الحلاوة من 40 جنيهًا للبنط إلى 100 جنيه / طن لكل بنط حلاوة فوق 16.

زيادة علاوة النظافة من 20 جنيهًا للبنط إلى 50جنيهًا / طن عند 2 شوائب وفقًا للآتي:

حتى 2% -50 جنيهًا

من 2.15%-3%-35 جنيها

من 3.1% -4%-20 جنيها

من 4.1-5 %-10 جنيهات

ثالثا- بخلاف المزايا والحوافز الأخرى التي تقدمها الشركات للمزارعين نقل المحصول مجانًا، وتقديم خدمات الميكنة مجانا للزراعة الآلية، والدعم المجانى لكامل ثمن التقاوى فى العروة المبكرة ودعم 75% من ثمن التقاوى لباقي العروات،و خدمة الأرض 200 جنيه للفدان، والزراعة الآلية مجانًا للمزارعين المتعاقدين، توفير المخصبات الزراعية والمبيدات بالآجل،وتقديم رشة مجانية بالتعاون مع مجلس المحاصيل السكرية، دعم نقدى لمبيدات دودة ورق القطن تصرف مع مستحقات المزارعين للعروة المبكرة.

أسعار السكر على بطاقات التموين

وتطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية سلعة السكر على بطاقات التموين بسعر 12.60 جنيه، في ظل الارتفاع في الأسعار التي يشهدها السكر الفترة الحالية.



نصيب الفرد من السكر

ويبلغ نصيب الفرد من السكر على بطاقات التموين، 2 كيلو سكر للفرد في البطاقات بحد أقصي 8 كيلو للبطاقة.



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