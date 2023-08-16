خبير: المؤشر الإسلامى بالبورصة لا يؤثر على الأداء والسوق المصري يقبل التنوع

مؤشر إسلامى جديد ، أعلن رامي الدكاني رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية إطلاق المؤشر الإسلامي بالبورصة خلال أيام فماذا يعنى مؤشر إسلامي وكيف يتم التداول عليه ومتى سيتم طرحه بالبورصة المصرية ؟، ويجيب عن هذا خبراء سوق المال لتوضيح جوهر ومفهوم هذا المصطلح وماهية عمله خلال السطور القليلة التالية.

اقرأ التالى: التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية بتعاملات اليوم الأربعاء 16-8-2023

البورصة المصرية، فيتو

محمد عبدالرحيم: تواجد المؤشر الإسلامى بالبورصة المصرية لا يؤشر على المؤشرات والسوق المصرى يقبل التنوع

قال محمد عبدالرحيم خبير أسواق المال لـ “ فيتو ”: تردد خلال الأيام القليلة الماضية عن إطلاق المؤشر الإسلامى بالبورصة، موضحا أنه أمر من المفترض أن يكون قائما منذ فترة وتواجده بالسوق لا يؤثر على المؤشرات بطبيعة الحال لأن السوق المصرى يقبل التنوع وقادر على استيعاب العديد من الآليات التى من دورها العمل على جذب سيولة ورفع المؤشرات وجعل حركة المؤشرات إيجابية على المدى الطويل.

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لغط فى طريقة التوافق على معايير تقييم الشركات

وأضاف عبدالرحيم: هناك لغط فى طريقة التوافق على معايير تقييم الشركات للدخول في هذا المؤشر خاصة وأن هناك معايير متعددة لاعتبار الشركة متوافقة مع المعاملات وفقا للشريعة الإسلامية بداية من طبيعة نشاط الشركة حتى نسبة وهيكل القروض والديون وغيرها".

وتابع: “بشكل عام يمكن القول إن إطلاق مؤشر للشركات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية أمر طال انتظاره في نفس الوقت تم الغاء مؤشر EGX50 متساوى الأوزان والذي يعد من أقل المؤشرات استخدامًا.

مؤشرات البورصة، فيتو

تداولات أمس الثلاثاء 15/8/2023

ارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات أمس الثلاثاء، منتصف تعاملات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.219 تريليون جنيه، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.38% عند مستوى 17965 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.31% عند مستوى 21782 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.66% عند مستوى 7614 نقطة.

كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.1% عند مستوى 3638 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.13% عند مستوى 5397 نقطة.

تداولات جلسة الإثنين 14/8/2023

ارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الإثنين، وربح رأس المال السوقي 2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.216 تريليون جنيه، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 17897 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 21714 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 7492 نقطة، كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.99% ليغلق عند مستوى 3635 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 5360 نقطة.