الأربعاء 16 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

خبير: المؤشر الإسلامى بالبورصة لا يؤثر على الأداء والسوق المصري يقبل التنوع

البورصة، فيتو
البورصة، فيتو

مؤشر إسلامى جديد ، أعلن رامي الدكاني رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية إطلاق المؤشر الإسلامي بالبورصة خلال أيام فماذا يعنى مؤشر إسلامي وكيف يتم التداول عليه ومتى سيتم طرحه بالبورصة المصرية ؟، ويجيب عن هذا خبراء سوق المال لتوضيح جوهر ومفهوم هذا المصطلح وماهية عمله خلال السطور القليلة التالية. 

اقرأ التالى: التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية بتعاملات اليوم الأربعاء 16-8-2023

 

البورصة المصرية، فيتو 

 

محمد عبدالرحيم: تواجد المؤشر الإسلامى بالبورصة المصرية لا يؤشر على المؤشرات والسوق المصرى يقبل التنوع

قال محمد عبدالرحيم خبير أسواق المال لـ “ فيتو ”: تردد خلال الأيام القليلة الماضية عن إطلاق المؤشر الإسلامى بالبورصة، موضحا أنه أمر من المفترض أن يكون قائما منذ فترة وتواجده بالسوق لا يؤثر على المؤشرات بطبيعة الحال لأن السوق المصرى يقبل التنوع وقادر على استيعاب العديد من الآليات التى من دورها العمل على جذب سيولة ورفع المؤشرات وجعل حركة المؤشرات إيجابية على المدى الطويل.

Advertisements

 لغط فى طريقة التوافق على معايير تقييم الشركات

وأضاف عبدالرحيم: هناك لغط فى طريقة التوافق على معايير تقييم الشركات للدخول في هذا المؤشر خاصة وأن هناك معايير متعددة لاعتبار الشركة متوافقة مع المعاملات وفقا للشريعة الإسلامية بداية من طبيعة نشاط الشركة حتى نسبة وهيكل القروض والديون وغيرها".

وتابع: “بشكل عام يمكن القول إن إطلاق مؤشر للشركات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية أمر طال انتظاره في نفس الوقت  تم الغاء  مؤشر EGX50 متساوى الأوزان والذي يعد من أقل المؤشرات استخدامًا. 

 

مؤشرات البورصة، فيتو 

تداولات أمس الثلاثاء 15/8/2023 

ارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات أمس الثلاثاء، منتصف تعاملات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.219 تريليون جنيه، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.38% عند مستوى 17965 نقطة، وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.31% عند مستوى 21782 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.66% عند مستوى 7614 نقطة.

 كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.1%  عند مستوى 3638 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.13% عند مستوى 5397 نقطة.

تداولات جلسة الإثنين 14/8/2023 

ارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الإثنين، وربح رأس المال السوقي 2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.216 تريليون جنيه، وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 17897 نقطة، وارتفع  مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 21714 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 7492 نقطة، كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.99% ليغلق عند مستوى 3635 نقطة، وقفز  مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 5360 نقطة.

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

مؤشر إسلامي مؤشر بالبورصة المصرية سوق المال محمد عبدالرحيم المؤشر الاسلامى بالبورصة المصرية المؤشر الاسلامى بالبورصة

مواد متعلقة

التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية بتعاملات اليوم الأربعاء 16-8-2023

سعر جرام الذهب اليوم الثلاثاء، المؤشر الرئيسي بالبورصة المصرية 15-8-2023

مؤشر الدولار الأمريكي عالميا اليوم الثلاثاء 15-8-2023

خبيرة: البورصة تشهد انتعاشة حاليا

الأكثر قراءة

قرار جديد من النيابة في بلاغ محمد الشيبي ضد حسين الشحات

مصادر مصرية: طائرة زامبيا المحتجزة لم تهبط في مطار القاهرة

رئيس الإسعاف يصل شمال سيناء لتفقد نقاط الهيئة

سعر الذهب اليوم الأربعاء داخل الأسواق

تنسيق الكليات 2023، أهم 10 تخصصات تفتح الأبواب لوظائف المستقبل

عودة تراخيص البناء تشغل بال المصريين، والنشطاء: العمال هيرجعوا يشتغلوا تاني

يد الزمالك يفوز على عين التوتة الجزائري في افتتاح مشواره بالبطولة العربية

تنسيق معهد فني صحى 2023 بجميع المحافظات وشروط الالتحاق

Advertisements

منوعات

المزيد

خلل تقني يسمح بسحب أموال غير موجودة بالحسابات البنكية فى أيرلندا

أغرب القضايا، قاضٍ مخمور يقتل زوجته، ويعتذر لزملائه: مش هاجي الشغل النهاردة

أفضل طريقة لصيانة التكييف والحفاظ عليه (فيديو)

أزمة البطيخ الملوث تصل البرلمان المغربي

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار سعر اليورو مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم

ثبات سعر اليوان الصيني في تعاملات الصباح اليوم

سعر القصدير عالميًا اليوم الأربعاء 16-8-2023

أسعار الألومنيوم اليوم الأربعاء 16-8-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

آخرها مسلسل نعمة الأفوكاتو.. أعمال جمعت مي عمر وزوجها المخرج محمد سامي (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم ركوب الفيل في المنام وعلاقته بتيسير الحال وتولي منصب مرموق

أسامة قابيل: المساكنة خطة شيطانية لنشر الفسق والفجور فى المجتمعات

أذكار الصباح مكتوبة كاملة لجلب الرزق والخير والبركة

المزيد
الجريدة الرسمية