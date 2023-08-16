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اقتصاد

انخفاض يضرب أسعار الذهب، المؤشر العالمي بمنتصف تعاملات الأربعاء 16-8-2023

الذهب، فيتو
الذهب، فيتو

مؤشر الذهب العالمي بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء، انخفض سعر الذهب بالمؤشر العالمي انخفاضا حادا الآن، وتقدم « فيتو » آخر التطورات يوميا من خلال المتابعة اللحظية لحالة المؤشر، ويمكن القول إن هناك حالة من التذبذب  في سعر الذهب بالسوق العالمي، حيث وصل الآن السعر عالميا إلى حوالي 105.61 دولار للأونصة الواحدة. 

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مؤشر الذهب، فيتو 

 

التحليل الفني لمؤشر الذهب عالميا 

السعر العالمي للذهب متذبذب اليوم الأربعاء بمنتصف التعاملات، حيث ثبت المؤشر عند مستوى الـ 105.61 دولار للأونصة الواحدة حتى الآن، وتم كسر هذا المستوى أيضا حيث أظهرت البيانات في وقت سابق أن مؤشر أسعار المستهلكين في الصين انكمش في يوليو الماضي مع الصعوبة التي يجدها ثاني أكبر اقتصاد في العالم في إنعاش الطلب إضافة إلى تزايد الضغط على السلطات لاتخاذ إجراءات إضافية للتحفيز المباشر، وتلقى الذهب، الذي يُنظر إليه عادة على أنه وسيلة للتحوط من المخاطر الاقتصادية، دعما من تجدد المخاوف بشأن أكبر اقتصاد في العالم بعد أن خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني لعدة بنوك أمريكية، ونتيجة لذلك، انخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأمد مما جعل الذهب أكثر جاذبية.

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مؤشر الذهب، فيتو 

 

الذهب عالميا

استفاد الدولار من ارتفاع عوائد سندات الخزانة والمخاوف الاقتصادية في الصين، فيما تترقب الأسواق الآن بيانات مبيعات التجزئة الأميركية التي قد تلقي الضوء على تأثير رفع أسعار الفائدة على إنفاق المستهلكين، حيث استقر الذهب في التعاملات الصباحية، ليستقر عند المستوى 105.61 دولار للأونصة ليجري تداوله قرب أدنى مستوى في شهر ونصف الشهر الذي بلغه الإثنين.

 

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