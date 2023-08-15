خبيرة: البورصة تشهد انتعاشة حاليا

فى ثانى أيام التداول بالبورصة المصرية لهذا الأسبوع، ارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات أمس الاثنين، وربح رأس المال السوقي 2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.216 تريليون جنيه، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 17897 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 21714 نقطة.

وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 7492 نقطة، وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.99% ليغلق عند مستوى 3635 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 5360 نقطة.

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البورصة المصرية، فيتو

المؤشر الثلاثينى لديه مقاومة عند المستوى 18000 نقطة

ومن جانبة قالت هدى المنشاوي خبير أسواق المال، لـ “ فيتو ”: إن البورصة المصرية تشهد انتعاشة تلك الفترة كما أن المؤشر الثلاثينى لديه مقاومة عند المستوى 18000 نقطة متوقعة أن يتجاوزها المؤشر الفترة القادمة كما أن لديه دعم حول مستوى 17500 نقطة مشيرة إلى أن السوق في مرحلة الارتداد حاليا حيث أن العامل السلبى المؤثر عليه في الفترة السابقة هو التخوف من تقرير موديز واحتمالية تخفيض التصنيف الائتماني لمصر.

المؤشر الرئيسي عند مستوى دعم هام هو 17700 نقطة

كما أن المؤشر الرئيسي عند مستوى دعم هام هو 17700 نقطة حيث أن المؤشر الرئيسي أعلى مستوى الدعم وهذا يدفعنا إلى مستوى 18200 والمتوقع الوصول لهذا المستوى خلال الشهر الحالي، كما أن أسعار الأسهم مازلت لم تعبر عن قيمتها الحقيقية خاصة بعد انخفاض قيمة الجنيه منذ 2016.