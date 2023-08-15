الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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رياضة

عمر فايد الثمرة الوحيدة من الدوري المصري بالاحتراف الأوروبي 2023

عمر فايد، فيتو
عمر فايد، فيتو

يعد عمر فايد نجم دفاع المقاولون والمنتخب الأولمبي، هو الثمرة الوحيدة من الدوري المصري الممتاز، الذي انضم للاحتراف الأوروبي وتحديدًا نادي فناربخشة أحد الأندية التركية الكبرى.

 

وشهد الدوري المصري خلال الفترة الأخيرة جذب لاعبين من دوريات عديدة لكن يبقى انتقال عمر فايد من الدوري المصري إلي الاحتراف في الدوري الأوروبي هو الصفقة الأبرز هذا الموسم.

 

ويتميز الدوري بأوروبا بقوة كبيرة مقارنة بالدوريات العربية أو الانتقال الداخلي بين الأندية في الدوري المصري ليسطر المقاولون اسمًا جديدًا في الاحتراف الخارجي كما فعلها في السابق مع محمد صلاح ومحمد النني.

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جهاز شوقي غريب يمنح عمر فايد الفرصة 

ونجح عمر فايد في تثبيت أقدامه بالدوري الممتاز المصري بعد أن منحه الجهاز الفني للمقاولون العرب بقيادة الكابتن شوقي غريب الثقة والدفع به أساسيًّا في مباريات الفريق ضمن خطة الجهاز الفني في الدفع بالعناصر الواعدة.

وشارك عمر فايد مع المقاولون العرب في الموسم المنقضي، قبل أن ينضم إلى قائمة المنتخب الأولمبي التي شاركت في كأس الأمم الأفريقية للشباب وعلى موعد مع المشاركة في أولمبياد باريس 2024 علاوة علي انضمامه لتدريبات منتخب مصر الأول تحت قيادة البرتغالي فيتوريا رغم صغر سنه خاصة أن عمر فايد من مواليد 2003.

وأعلن نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح موافقته على انتقال لاعبه عمر فايد إلى نادي فناربخشة التركي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.


وتمنى المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة النادي التوفيق لعمر فايد مؤكدًا أنه من العناصر الواعدة في الكرة المصرية وسيكون إضافة لفريقه الجديد وللمنتخبات الوطنية وموجهًا الشكر للكابتن شوقي غريب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم على دعمه وعمله منذ اليوم الأول في النادي على تصور واستراتيجية تصدير المواهب والاعتماد على الشباب الواعدين وكان من ضمن سياسته الاعتماد على عمر فايد ومجموعة من الشباب دعمت المنتخبات الوطنية المصرية في كل الفئات.


وأوضح المهندس محمد عادل فتحي أن عمر فايد كان بمثابة المشروع لنادي المقاولون العرب لتكرار التجارب المشرفة في الملاعب الأوروبية على غرار النجم محمد صلاح والنجم محمد النني وفي إطار استراتيجية النادي الواضحة بتصدير المواهب للملاعب الأوروبية.


وقال فتحي إنه من البداية وقبل تلقي أي عروض كان واضحًا بأن عمر فايد سينتقل من المقاولون العرب إلى أوروبا مباشرة وعمل على هذا الهدف حتى تلقى النادي عرض فناربخشة التركي والذي يعد من أعرق الفرق التركية والأوروبية.


ووجه فتحي التحية مجددًا للكابتن شوقي غريب على ترحيبه منذ اللحظة الأولى ودعمه لخطوة احتراف اللاعب ليكون بمنزلة ذخيرة قوية للكرة المصرية.

 

يذكر أن صاحب الـ 20 عامًا تألق مع المقاولون العرب خلال الموسم الجاري، وبزغ نجمه لتتهافت عليه الأندية الكبرى، إلا أن المقاولون العرب فضل تسويق اللاعب أوروبيًّا ليكون على غرار محمد صلاح.

المقاولون العرب يوافق على انتقال عمر فايد إلى فنربخشة التركي

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