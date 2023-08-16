إنبي في مأزق بعد رفض المحكمة الرياضية الطعن بشأن وقف القيد

حالة من القلق تسيطر على مسئولي نادي إنبي والمدير الفني تامر مصطفي بعد قرار المحكمة الرياضية الأخير بشأن وقف القيد لمدة ثلاث فترات قادمة.

وأكد محمد إسماعيل مدير الكرة بنادي إنبي أن محاولات التوصل لحل مع اللاعب بتقسيط الغرامة مستمرة خاصة بعد رفض الطعن المقدم.

وأصبح النادي مهدد بعدم التعاقد مع لاعبين بالميركاتو الصيفي الحالي في حالة عدم سداد الغرامة المالية حيث يستطيع إنبي رفع هذا الإيقاف حال سداد قيمة الغرامة.

المحكمة الرياضية ترفض طعن انبي

وتلقى إنبي إخطارًا رسميًا من المحكمة الرياضية الدولية (كاس) برفض الطعن المقدم على قرار إيقافه عن القيد 3 فترات مقبلة بسبب قضية التونسي زياد بوغطاس لاعب الفريق السابق.

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ودخل مسئولو نادي انبي في مفاوضات منذ فترة مع محامي اللاعب الا ان المفاوضات باءت بالفشل .

وقف القيد بانبي

وكانت المحكمة غرمت إنبي 910 آلاف دولار قيمة المستحقات المتأخرة لزياد بوغطاس مع مهلة 45 يومًا للسداد وهو ما لم يحدث لتصدر قرارها الرسمي بإيقاف النادي عن القيد 3 فترات انتقالات.

وقف القيد بنادي إنبي

وقررت المحكمة الرياضية (كاس) حكما نهائيا إيقاف النادي البترولي عن القيد لـ3 فترات مقبلة بعد انتهاء المهلة المحددة لدفع الغرامة.

وضم نادي إنبي مدافع النجم الساحلي الدولي التونسي زياد بوغطاس في صفقة انتقال حرموسم 2020 بعقد يمتد لـ3 مواسم إلا أنه فسخ تعاقده مع النادي بعد موسم واحد فقط.

إنبي يبدأ فترة الإعداد

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى فترة إعداده للموسم الرياضى 2024/2023 الجديد 5 أغسطس، بملاعب النادى الكيلو 17.

وحرص الجهاز الفنى للفريق البترولى بقيادة تامر مصطفى على منح اللاعبين راحة طويلة عقب ضغط المباريات في الموسم الماضي والذى حقق خلاله الفريق المركز السادس بجدول الدورى الممتاز، بالإضافة للوصول إلى ربع نهائى كأس مصر لأول مرة منذ 7 سنوات.

عرض برتغالي لمحمد حمدي

وقال أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي في تصريحات لبرنامج الماتش على قناة صدى البلد: "تلقينا عرض رسمي من الدوري البرتغالي لضم اللاعب محمد حمدي الظهير الأيسر للفريق وأيضًا عرض شفهي من الدوري الاسباني وخلال الأيام القادمة ستكون هناك مناقشات حول الصفقة مضيفًا أننا لن نقف أمام أي لاعب في الاحتراف وكان قد تلقينا عرض من نادي ويجان بقيمة 500 ألف إسترليني والصفقة لم تتوقف بسبب الماديات ولكن العرض كان مشروطًا بقيد اللاعب في ويجان بالفريق الأول وهذا الأمر يحتاج إلى موسمين".

وتابع "أحمد نادر حواش لم يتلقَّ أي عروض من الزمالك خلال الفترة الماضية واللاعب مستمر مع إنبي".

وتقدم مسؤولو نادي إنبي بشكوى إلى لجنة الانضباط باتحاد الكرة، ضد لاعب الفريق أحمد عيد، بعد قيام الأخير بالانقطاع عن تدريبات الفريق البترولي، منذ مشاركته مع منتخب مصر الأوليمبي في بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة التي اختتمت مؤخرا في المغرب.

وجاءت تلك الخطوة من جانب مسئولي إنبي، بعد أن علموا أن اللاعب انضم إلى تدريبات نادي الزمالك رغم عدم انتهاء إعارته، على الرغم من قيام نادي إنبي بتفعيل بند الشراء في عقد اللاعب المعار للفريق البترولي من نادي الزمالك.

وكان نادي إنبي أعلن انقطاع التواصل مع اللاعب، وعدم رده على اتصالات مسئولي إنبي منذ عودته من المغرب.