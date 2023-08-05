الزمالك، مصدر يكشف المبلغ المستحق لوادي دجلة في حق رعاية إبراهيما نداي

كشف مصدر داخل نادي الزمالك المبلغ المستحق لنادي وادي دجلة في حق رعاية إبراهيما نداي والذي تسبب في أزمة جديدة داخل جدران القلعة البيضاء.

وكان اتحاد كرة القدم تلقى خطابا من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا يفيد بإيقاف قيد نادي الزمالك للمرة الثالثة بسبب شكوى وادي دجلة بعدم الحصول على حق رعاية إبراهيما نداي.

وقال المصدر إن الزمالك قام بدفع مبلغ لنادي وادي دجلة ويتبقى 7 آلاف يورو كان يجب دفعهم في يوليو الماضي، ويسعى نادي الزمالك لدفع الملبع المتبقي خلال الأيام القادمة لحل الأزمة.

Advertisements

ويعاني الزمالك من وقف القيد بسبب الغرامة المستحقة لنادى سبورتنج لشبونة، والخاصة بمحمود عبد الرزاق شيكابالا قائد الفريق والتي تقدر بمليون ونصف دولار، كما أن فيفا أخطر اتحاد الكرة بوقف قيد الزمالك بسبب مستحقات اللاعب الغاني بنجامين أشيمبونج، والتي تقدر بـ180 ألف دولار.

وتسعى إدارة الزمالك لحل تلك الأزمة سريعا من أجل التعاقد مع صفقات في الميركاتو الصيفي الجاري.

ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلال الساعات الماضية إلى القاهرة قادمة من السعودية بعد توديع البطولة العربية.

وتبدأ اليوم السبت الراحة التى منحها الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو للاعبين لمدة 20 يوما عقب مشاركة الأبيض في البطولة العربية.

وقرر المدير الفني عودة الفريق للتدريبات يوم 25 أغسطس الجاري استعدادا للموسم الجديد.

وانتهى مشوار الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو في البطولة العربية بعد ما احتل الفريق المركز الثالث في مجموعته بالبطولة العربية.

وفي السطور التالية نعرض مشوار أوسوريو مع الزمالك بعد توديع البطولة العربية من دور المجموعات:

مشوار خوان كارلوس أوسوريو مع الزمالك

وخاض خوان كارلوس أوسوريو 17 مباراة مع الزمالك في جميع البطولات، بواقع 11 مباراة في الدوري المصري الممتاز، نجح في الفوز بـ6 مباريات وتعادل في 3 مباريات وخسر في مباراتين، و3 مباريات في كأس مصر ونجح في الفوز بها، و3 مباريات في البطولة العربية، فاز في مباراة وتعادل في مباراة وخسر مباراة.

وتعادل نادي الزمالك مع نظيره النصر السعودي بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد مدينة الملك فهد في الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الثالثة للبطولة العربية.

بهذه النتيجة ودع نادي الزمالك البطولة العربية من دور المجموعات برفقة الاتحاد المنستيري بينما يتأهل النصر برفقة الشباب للدور القادم.

فائدة الزمالك من المشاركة في البطولة العربية

وكان الاتحاد العربي لكرة القدم قد كشف عن جوائز البطولة والتي تبلغ 10 ملايين دولار.

ويحصل الزمالك على 100 ألف دولار وذلك وفقا للائحة التي أعلنها الاتحاد العربي لكرة القدم.

وأكد الاتحاد العربي لكرة القدم أن الفريق الذي يودع البطولة من المجموعات يحصل على 100 ألف دولار.