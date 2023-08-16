تنسيق الكليات 2023، أماكن كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 2023 بتنسيق المرحلة الثانية

أقسام كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة 6 أكتوبر

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 2023، يتاح لطلاب الثانوية العامة في المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023، التقديم في كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، والتي تتواجد في العديد من الجامعات وتستقبل طلاب الثانوية العامة 2023 علمي علوم ورياضة.

أماكن كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 2023 بتنسيق المرحلة الثانية

- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بالفيوم جامعة مصر الدولية التكنولوجية.

- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بالقاهرة جامعة مصر الدولية التكنولوجية.

- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 6 أكتوبر التكنولوجية.

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- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة برج العرب التكنولوجية.

- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة سمنود التكنولوجية.

- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة شرق بورسعيد التكنولوجية.

- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج الدلتا التكنولوجية.

- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج القاهرة الجديدة التكنولوجية.

- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج أسيوط التكنولوجية.

- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة طيبة التكنولوجية.

شروط القبول في كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة



تقبل كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة جزء من الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة بالإضافة إلى خريجي المعاهد المتوسطة المختلفة والطلاب الحاصلين على الدبلومات سواء كانت بنظام 3 سنوات أو 5 سنوات بشرط الحصول عى مجموع الحد الأدنى للقبول طبقًا لتنسيق كل عام، ويجب على الطلاب المتقدمين للإلتحاق بالكلية اجتياز اختبار قدرات كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بنسبة لا تقل عن 60%.

أقسام كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة جامعة 6 أكتوبر

برنامج تكنولوجيا تشغيل وصيانة ماكينات الغزل والنسيج.

برنامج تكنولوجيا الجرارات والمعدات الزراعية.

برنامج تكنولوجيا السكك الحديدية لطلاب علمي رياضة وفني صناعي.

التخصصات الصحية لطلاب علمي علوم وتكنولوجيا الصناعات الغذائية لطلاب علمي علوم والثانوي الزراعي.

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نظام الدراسة في كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة



تكون الدراسة باللغة الإنجليزية، وتعتمد الكلية على الاهتمام بريادة الأعمال وتنمية مهارات أساسية للقراءة والمناقشة مع المهندسين.

ويكون نظام الدراسي في الكلية الأساسي معتمد على النظام العملي بنسبة 60% بنظام التدريب الداخلي والخارجي والتي يكون الهدف منها تعريف الطلاب طبيعة العمل الميداني وتكون الدراسة النظرية بنسبة 40%.

جدير بالذكر أنه تتيح كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة العديد من الفرص للخريجين، حيث تتضمن العديد من الأقسام في الجامعات المختلفة، فتقدم كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة في جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية العديد من البرامج الدراسية، بينها: «أقسام المكياترونيكس والأوترونكس وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطاقة الجديدة والمتجددة وتكنولوجيا إنتاج ونقل ومعالجة البترول والأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية».

فيتو تطلق أكبر خدمة لـ تنسيق الجامعات 2023

وتطلق بوابة «فيتو»، أكبر خدمة تعليمية لتنسيق الجامعات 2023، حيث كل ما يهم طلاب الثانوية العامة من شروط القبول بالكليات والمعاهد العليا الحكومية والخاصة والأهلية والدولية والتكنولوجية اضغط هنا

وتشمل خدمة تنسيق الجامعات 2023 تفاصيل البيانات الخاصة بطلاب الثانوية، وخطوات تسجيل الرغبات بالمراحل الرئيسية لتنسيق الجامعات 2023، سواء المرحلة الأولى، والتي تختص بكليات القمة، والمرحلة الثانية والثالثة، وأيضا قوائم الكليات الحكومية، وشروط الالتحاق بها، وطرق التقدم لاختبارات القدرات للالتحاق بكليات «التربية الرياضية، والتربية الفنية والفنون الجميلة والفنون التطبيقية والتربية الموسيقية، والتربية النوعية، وشروط القبول بكل كلية.