تنسيق الجامعات الأهلية في مصر ومصاريفها 2023
الجامعات الأهلية في مصر، يتساءل معظم طلاب الثانوية العامة عن مصاريف الجامعات الأهلية في مصر وهي مؤسسات تعليمية تعمل على تقديم التعليم العالي والبحث العلمي وتمنح درجات البكالوريوس والدراسات العُليا في مختلف التخصصات، وتشهد الجامعات الأهلية في مصر اهتمامًا متزايدًا من الطلاب وأولياء الأمور نظرًا للجودة التعليمية التي تقدمها والتخصصات المتنوعة التي تغطيها.
مصاريف جامعة أسيوط الأهلية 2023
الطب البشري 90 ألف جنيه
طب الأسنان 75 ألف جنيه
الحاسبات والذكاء الاصطناعي 40 ألف جنيه
الصيدلة 55 ألف جنيه
الهندسة 45 ألف جنيه
كلية العلوم الإدارية والمالية 35 ألف جنيه
كلية الألسن 30 ألف جنيه
مصاريف جامعة المنصورة الأهلية 2023
الطب البشري 110 ألف جنيه
طب الأسنان 90 ألف جنيه
الصيدلة 75 ألف جنيه
الهندسة 65 ألف جنيه
مصاريف جامعة جنوب الوادي الأهلية 2023
الطب البشري 110 ألف جنيه
العلاج الطبيعي 65 ألف جنيه
الحاسبات والذكاء الاصطناعي 40 ألف جنيه
مصاريف جامعة الزقازيق الأهلية 2023
الطب البشري 110 ألف جنيه
طب وجراحة الفم والأسنان 100 ألف جنيه
الصيدلة 80 ألف جنيه
التمريض 40 ألف جنيه
الهندسة 60 ألف جنيه
التجارة 40 ألف جنيه
الحاسبات والمعلومات 50 ألف جنيه
قائمة الجامعات الأهلية
تضم الجامعات الأهلية المعترف بها في وزارة التعليم العالي في مصر:
• الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني.
• جامعة أسوان الأهلية.
• جامعة أسيوط الأهلية.
• جامعة الإسكندرية الأهلية.
• جامعة الإسكندرية الفرع الدولي.
• جامعة الإسماعيلية الأهلية.
• جامعة الجلالة.
• جامعة الزقازيق الأهلية.
• جامعة الشيخ زايد في مصر.
• جامعة العبور.
• جامعة العلمين الدولية.
• جامعة القاهرة الفرع الدولي.
• جامعة الملك سلمان الدولية.
• جامعة المنصورة الجديدة.
• جامعة المنوفية الأهلية.
• جامعة المنيا الأهلية.
• جامعة النيل.
• جامعة بنها الأهلية.
• جامعة بني سويف الأهلية.
• جامعة جنوب الوادي الأهلية.
• جامعة حلوان الأهلية.
• جامعة سوهاج الأهلية.
• جامعة شرق بورسعيد الأهلية.
• جامعة طنطا الأهلية.
• جامعة عين شمس الأهلية.
• جامعة مصر للمعلوماتية.
• مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا
تنسيق الجامعات الأهلية 2023
• تنسيق كليات الصيدلة بالجامعات الأهلية: 78%.
• تنسيق كليات الطب البيطري بالجامعات الأهلية: 73%.
• تنسيق كليات الهندسة بالجامعات الأهلية: 65%.
• تنسيق كليات الطب البشري بالجامعات الأهلية: 82%.
• تنسيق كليات طب الأسنان بالجامعات الأهلية: 79%.
• تنسيق كليات العلاج الطبيعي بالجامعات الأهلية: 78%.
• تنسيق كليات الفنون التطبيقية (الشعبة العلمية) بالجامعات الأهلية: 59%.
• تنسيق كليات العلوم الأساسية بالجامعات الأهلية: 58%.
• تنسيق كليات الاقتصاد والعلوم السياسية بالجامعات الأهلية: 55%.
• تنسيق كليات الآداب بالجامعات الأهلية: 55%.
• تنسيق كليات الآثار بالجامعات الأهلية: 55%.
• تنسيق كليات التربية بالجامعات الأهلية: 55%.
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