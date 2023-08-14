تنسيق الجامعات الأهلية في مصر ومصاريفها 2023

الجامعات الأهلية في مصر، يتساءل معظم طلاب الثانوية العامة عن مصاريف الجامعات الأهلية في مصر وهي مؤسسات تعليمية تعمل على تقديم التعليم العالي والبحث العلمي وتمنح درجات البكالوريوس والدراسات العُليا في مختلف التخصصات، وتشهد الجامعات الأهلية في مصر اهتمامًا متزايدًا من الطلاب وأولياء الأمور نظرًا للجودة التعليمية التي تقدمها والتخصصات المتنوعة التي تغطيها.



مصاريف جامعة أسيوط الأهلية 2023

الطب البشري 90 ألف جنيه

طب الأسنان 75 ألف جنيه

الحاسبات والذكاء الاصطناعي 40 ألف جنيه

الصيدلة 55 ألف جنيه

الهندسة 45 ألف جنيه

كلية العلوم الإدارية والمالية 35 ألف جنيه

كلية الألسن 30 ألف جنيه

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مصاريف جامعة المنصورة الأهلية 2023

الطب البشري 110 ألف جنيه

طب الأسنان 90 ألف جنيه

الصيدلة 75 ألف جنيه

الهندسة 65 ألف جنيه

مصاريف جامعة جنوب الوادي الأهلية 2023

الطب البشري 110 ألف جنيه

العلاج الطبيعي 65 ألف جنيه

الحاسبات والذكاء الاصطناعي 40 ألف جنيه

مصاريف جامعة الزقازيق الأهلية 2023



الطب البشري 110 ألف جنيه

طب وجراحة الفم والأسنان 100 ألف جنيه

الصيدلة 80 ألف جنيه

التمريض 40 ألف جنيه

الهندسة 60 ألف جنيه

التجارة 40 ألف جنيه

الحاسبات والمعلومات 50 ألف جنيه



قائمة الجامعات الأهلية

تضم الجامعات الأهلية المعترف بها في وزارة التعليم العالي في مصر:

• الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني.

• جامعة أسوان الأهلية.

• جامعة أسيوط الأهلية.

• جامعة الإسكندرية الأهلية.

• جامعة الإسكندرية الفرع الدولي.

• جامعة الإسماعيلية الأهلية.

• جامعة الجلالة.

• جامعة الزقازيق الأهلية.

• جامعة الشيخ زايد في مصر.

• جامعة العبور.

• جامعة العلمين الدولية.

• جامعة القاهرة الفرع الدولي.

• جامعة الملك سلمان الدولية.

• جامعة المنصورة الجديدة.

• جامعة المنوفية الأهلية.

• جامعة المنيا الأهلية.

• جامعة النيل.

• جامعة بنها الأهلية.

• جامعة بني سويف الأهلية.

• جامعة جنوب الوادي الأهلية.

• جامعة حلوان الأهلية.

• جامعة سوهاج الأهلية.

• جامعة شرق بورسعيد الأهلية.

• جامعة طنطا الأهلية.

• جامعة عين شمس الأهلية.

• جامعة مصر للمعلوماتية.

• مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا





جامعة الجلالة، فيتو

تنسيق الجامعات الأهلية 2023

• تنسيق كليات الصيدلة بالجامعات الأهلية: 78%.

• تنسيق كليات الطب البيطري بالجامعات الأهلية: 73%.

• تنسيق كليات الهندسة بالجامعات الأهلية: 65%.

• تنسيق كليات الطب البشري بالجامعات الأهلية: 82%.

• تنسيق كليات طب الأسنان بالجامعات الأهلية: 79%.

• تنسيق كليات العلاج الطبيعي بالجامعات الأهلية: 78%.

• تنسيق كليات الفنون التطبيقية (الشعبة العلمية) بالجامعات الأهلية: 59%.

• تنسيق كليات العلوم الأساسية بالجامعات الأهلية: 58%.

• تنسيق كليات الاقتصاد والعلوم السياسية بالجامعات الأهلية: 55%.

• تنسيق كليات الآداب بالجامعات الأهلية: 55%.

• تنسيق كليات الآثار بالجامعات الأهلية: 55%.

• تنسيق كليات التربية بالجامعات الأهلية: 55%.

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فيتو تطلق أكبر خدمة لـ تنسيق الجامعات 2023

وتطلق بوابة «فيتو»، أكبر خدمة تعليمية لتنسيق الجامعات 2023، حيث كل ما يهم طلاب الثانوية العامة من شروط القبول بالكليات والمعاهد العليا الحكومية والخاصة والأهلية والدولية والتكنولوجية اضغط هنا

وتشمل خدمة تنسيق الجامعات 2023 تفاصيل البيانات الخاصة بطلاب الثانوية، وخطوات تسجيل الرغبات بالمراحل الرئيسية لتنسيق الجامعات 2023، سواء المرحلة الأولى، والتي تختص بكليات القمة، والمرحلة الثانية والثالثة، وأيضا قوائم الكليات الحكومية، وشروط الالتحاق بها، وطرق التقدم لاختبارات القدرات للالتحاق بكليات «التربية الرياضية، والتربية الفنية والفنون الجميلة والفنون التطبيقية والتربية الموسيقية، والتربية النوعية، وشروط القبول بكل كلية.