الإثنين 14 أغسطس 2023
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أخبار مصر

تنسيق الجامعات الأهلية في مصر ومصاريفها 2023

الجامعات الأهلية،
الجامعات الأهلية، فيتو

الجامعات الأهلية في مصر، يتساءل معظم طلاب الثانوية العامة عن مصاريف الجامعات الأهلية في مصر وهي مؤسسات تعليمية تعمل على تقديم التعليم العالي والبحث العلمي وتمنح درجات البكالوريوس والدراسات العُليا في مختلف التخصصات، وتشهد الجامعات الأهلية في مصر اهتمامًا متزايدًا من الطلاب وأولياء الأمور نظرًا للجودة التعليمية التي تقدمها والتخصصات المتنوعة التي تغطيها.
 

مصاريف جامعة أسيوط الأهلية 2023

الطب البشري 90 ألف جنيه
طب الأسنان 75 ألف جنيه
الحاسبات والذكاء الاصطناعي 40 ألف جنيه
الصيدلة 55 ألف جنيه
الهندسة 45 ألف جنيه
كلية العلوم الإدارية والمالية 35 ألف جنيه
كلية الألسن 30 ألف جنيه

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مصاريف جامعة المنصورة الأهلية 2023

الطب البشري 110 ألف جنيه
طب الأسنان 90 ألف جنيه
الصيدلة 75 ألف جنيه
الهندسة 65 ألف جنيه

مصاريف جامعة جنوب الوادي الأهلية 2023

الطب البشري 110 ألف جنيه
العلاج الطبيعي 65 ألف جنيه
الحاسبات والذكاء الاصطناعي 40 ألف جنيه

 

مصاريف جامعة الزقازيق الأهلية 2023
 

الطب البشري 110 ألف جنيه
طب وجراحة الفم والأسنان 100 ألف جنيه
الصيدلة 80 ألف جنيه
التمريض 40 ألف جنيه
الهندسة 60 ألف جنيه
التجارة 40 ألف جنيه
الحاسبات والمعلومات 50 ألف جنيه

 

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توقعات تنسيق الكليات 2023 أدبي، مفاجأة في تنسيق كلية الآداب

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نتيجة تنسيق المرحلة الأولى، بالخطوات كيف يعرف الطالب الكلية المرشح لها


قائمة الجامعات الأهلية

تضم الجامعات الأهلية المعترف بها في وزارة التعليم العالي في مصر:

• الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني.

• جامعة أسوان الأهلية.

• جامعة أسيوط الأهلية.

• جامعة الإسكندرية الأهلية.

• جامعة الإسكندرية الفرع الدولي.

• جامعة الإسماعيلية الأهلية.

• جامعة الجلالة.

• جامعة الزقازيق الأهلية.

• جامعة الشيخ زايد في مصر.

• جامعة العبور.

• جامعة العلمين الدولية.

• جامعة القاهرة الفرع الدولي.

• جامعة الملك سلمان الدولية.

• جامعة المنصورة الجديدة.

• جامعة المنوفية الأهلية.

• جامعة المنيا الأهلية.

• جامعة النيل.

• جامعة بنها الأهلية.

• جامعة بني سويف الأهلية.

• جامعة جنوب الوادي الأهلية.

• جامعة حلوان الأهلية.

• جامعة سوهاج الأهلية.

• جامعة شرق بورسعيد الأهلية.

• جامعة طنطا الأهلية.

• جامعة عين شمس الأهلية.

• جامعة مصر للمعلوماتية.

• مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا

 

جامعة الجلالة، فيتو 

تنسيق الجامعات الأهلية 2023

• تنسيق كليات الصيدلة بالجامعات الأهلية: 78%.

• تنسيق كليات الطب البيطري بالجامعات الأهلية: 73%.

• تنسيق كليات الهندسة بالجامعات الأهلية: 65%.

• تنسيق كليات الطب البشري بالجامعات الأهلية: 82%.

• تنسيق كليات طب الأسنان بالجامعات الأهلية: 79%.

• تنسيق كليات العلاج الطبيعي بالجامعات الأهلية: 78%.

• تنسيق كليات الفنون التطبيقية (الشعبة العلمية) بالجامعات الأهلية: 59%.

• تنسيق كليات العلوم الأساسية بالجامعات الأهلية: 58%.

• تنسيق كليات الاقتصاد والعلوم السياسية بالجامعات الأهلية: 55%.

• تنسيق كليات الآداب بالجامعات الأهلية: 55%.

• تنسيق كليات الآثار بالجامعات الأهلية: 55%.

• تنسيق كليات التربية بالجامعات الأهلية: 55%.

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فيتو تطلق أكبر خدمة لـ تنسيق الجامعات 2023 

وتطلق بوابة «فيتو»، أكبر خدمة تعليمية لتنسيق الجامعات 2023، حيث كل ما يهم طلاب الثانوية العامة من شروط القبول بالكليات والمعاهد العليا الحكومية والخاصة والأهلية والدولية والتكنولوجية اضغط هنا 

 

وتشمل خدمة تنسيق الجامعات 2023 تفاصيل البيانات الخاصة بطلاب الثانوية، وخطوات تسجيل الرغبات بالمراحل الرئيسية لتنسيق الجامعات 2023، سواء المرحلة الأولى، والتي تختص بكليات القمة، والمرحلة الثانية والثالثة، وأيضا قوائم الكليات الحكومية، وشروط الالتحاق بها، وطرق التقدم لاختبارات القدرات للالتحاق بكليات «التربية الرياضية، والتربية الفنية والفنون الجميلة والفنون التطبيقية والتربية الموسيقية، والتربية النوعية، وشروط القبول بكل كلية.

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