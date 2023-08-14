الإثنين 14 أغسطس 2023
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أخبار مصر

وزير التعليم العالي يعلن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى في هذا الموعد

تنسيق الجامعات، فيتو
تنسيق الجامعات، فيتو

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023، يعقد الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مؤتمرا صحفيا اليوم في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا لإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للتنسيق للجامعات الحكومية والمعاهد، بحضور السيد عطا رئيس قطاع التعليم المشرف العام على مكتب التنسيق، والدكتور عادل عبد الغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، ولفيف من قيادات وزارة التعليم العالي وذلك بمقر وزارة التعليم العالي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

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وكان مكتب التنسيق بدأ فتح باب تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الأولى اعتبارًا من السبت الموافق 5 أغسطس وحتى يوم الخميس الموافق 10 أغسطس وذلك وفقا للحد الأدنى للمرحلة الأولى والذي أقرته وزارة التعليم العالي  كالتالي:

  • الشعبة العلمية: 362 درجة فأكثر أي بنسبة 88.29% فأكثر، عدد الطلاب: 22304
  • الشعبة الهندسية: 342 درجة فأكثر أى بنسبة 83.41% فأكثر، وعدد الطلاب: 15013
  • الشعبة الأدبية: 289.5 درجة فأكثر أى بنسبة 70.61% فأكثر، ويبلغ عدد الطلاب 74923
  • الإجمالى 112240 طالب بالمرحلة الأولى للتنسيق.
تنسيق الجامعات، فيتو

المؤتمر الصحفي لوزير التعليم العالي اليوم

ويمكن متابعة المؤتمر الصحفي لوزير التعليم العالي لإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى اليوم عبر الصفحات الرسمية للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي، وموقعها الإلكتروني لمتابعة هذه الأدلة، من خلال حسابات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على مواقع التواصل الاجتماعي التالية:
الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (فيسبوك) 
حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (الانستجرام) 
حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (تويتر)  
حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على منصة (Threads)
 

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رابط نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023

 

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023، كيف يتعرف الطالب على الكلية المرشح لها

• يقوم الطالب بالدخول مرة أخرى على الموقع؛ لمعرفة الكلية المرشح لها، وطباعة بطاقة الترشيح، وذلك فى ضوء الحد الأدنى المعلن عنه فى كل مرحلة من مراحل التنسيق المختلفة، وذلك بعد إعلان نتيجة التنسيق.

تنسيق المرحلة 2023، تنطلق المرحلة الثانية بتنسيق الجامعات 2023، عقب إعلان نتيجة المرحلة الأولى بتنسيق الجامعات لطلاب الثانوية العامة الذي بلغ عدد المسجلين منهم على موقع تنسيق الجامعات 2023 ما يقرب من 110 آلاف طالب وطالبة من طلاب المرحلة الأولى.

ومن المتوقع أن تنطلق غدًا الثلاثاء المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023 لمدة 5 أيام على موقع تنسيق الجامعات تنتهي السبت القادم، وذلك بعد انتهاء المرحلة الأولى من التنسيق.

وصرح الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة أن المركز الإعلامي للوزارة أعد حملة لتعريف طلاب الثانوية العامة بكيفية التنسيق للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد من خلال موقع التنسيق الإلكتروني.

وأشار المُتحدث الرسمي إلى أن الانفوجراف التوضيحي ودليل "سؤال وجواب" يتضمنان العديد من الأسئلة التي يبحث طلاب الثانوية العامة عن إجاباتها عند تسجيل رغباتهم للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد، والتي تم تجميعها من استفسارات وتساؤلات الطلاب خلال السنوات الماضية.

وأضاف أن الفيديو التوضيحي المرفق يتضمن كيفية استخدام موقع التنسيق الالكترونى وطريقة اختيار رغبات الالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد.

مزايا خدمة التنسيق الإلكتروني 2023 

- التيسير علي الطلاب وأولياء الأمور بدلًا من الانتقال من محافظة لأخرى لتقديم الأوراق كما توفر عليهم عناء الزحام والطوابير.

- يقوم الطالب بتسجيل رغباته بنفسه ويمكنه مراجعتها وطباعتها بما يقلل من الأخطاء في إدخال البيانات.

- تتيح للطالب إمكانية تعديل الرغبات لعديد من المرات خلال فترة التنسيق الخاصة بالمرحلة حتى إغلاق الموقع.

- تسهل للطالب تحديد وتسجيل الرغبات بطريقة بسيطة ومريحة مما يمنع حدوث أي أخطاء حيث يوجه الحاسب الطالب خلال عملية تسجيل الرغبات بطريقة سهلة وبسيطة.

- تمكن الطالب فور إعلان نتائج المراحل المختلفة من الحصول علي نتيجة التنسيق من موقع التنسيق الالكتروني علي شبكة الإنترنت.

فيتو تطلق أكبر خدمة لـ تنسيق الجامعات 2023 

وتطلق بوابة «فيتو»، أكبر خدمة تعليمية لتنسيق الجامعات 2023، حيث كل ما يهم طلاب الثانوية العامة من شروط القبول بالكليات والمعاهد العليا الحكومية والخاصة والأهلية والدولية والتكنولوجية اضغط هنا 

وتشمل خدمة تنسيق الجامعات 2023 تفاصيل البيانات الخاصة بطلاب الثانوية، وخطوات تسجيل الرغبات بالمراحل الرئيسية لتنسيق الجامعات 2023، سواء المرحلة الأولى، والتي تختص بكليات القمة، والمرحلة الثانية والثالثة، وأيضا قوائم الكليات الحكومية، وشروط الالتحاق بها، وطرق التقدم لاختبارات القدرات للالتحاق بكليات «التربية الرياضية، والتربية الفنية والفنون الجميلة والفنون التطبيقية والتربية الموسيقية، والتربية النوعية، وشروط القبول بكل كلية.

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