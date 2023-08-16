تنسيق الكليات 2023، أهم 10 تخصصات تفتح الأبواب لوظائف المستقبل

تنسيق الكليات 2023، هناك العديد من التخصصات التي تعتبر نادرة في الكليات والجامعات المختلفة لكنها مطلوبة في سوق العمل، وفي ضوء ذلك جمعت بوابة فيتو للطلاب أهم 10 تخصصات مستقبلية يمكنهم دراستها، وتفتح أمامهم الأبواب لوظائف المستقبل.

الذكاء الاصطناعي

أصبح الذكاء الاصطناعي من أكثر التخصصات المطلوبة، خاصة بعد انتشار تصميم برنامج ذكي يكون لدية القدرة على محاكاة الواقع، وأصبح يتجه معظم أصحاب الأعمال إلى الاستعانة بالذكاء الاصطناعي في تنفيذ بعض الوظائف التي كان يقوم بها البشر، ومن هذه الأعمال الإعلام، والتسويق الإلكتروني.

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طب أمراض الدم

يعانى تخصص أمراض الدم من الندرة بشكل كبير في الأطباء الذين يتواجدون في المستشفيات التي تكون تابعة لوزارة الصحة، حيث يقوم هذا التخصص على دراسة أمراض الدم وكيفية إيجاد علاج لها وطرق تشخيصها، كما يعمل على القيام بتطوير وظيفة الدم والنخاع والطحال والأوعية الدموية والغدد الليمفاوية.

ومن أهم التخصصات في هذا المجال البحث عن علاجات لسرطانات الدم، علاج الاضطرابات الناتجة عن الفرفريات أو الهيموفيليا واعتلالات الهيموجلوبين وزرع نقي العظم والخلايا الجذعية وأيضا العلم الخاص بنقل الدم والبنوك الدموية.

الكيمياء الحيوية وعلم الفلك

من التخصّصات الخاصة بـ العلوم قسم كيمياء حيوية، وعلم الجيولوجيا (علوم الأرض)، وعلم الفلك، فكلها مجالات متميزة في كلية العلوم.

هندسة النانو تكنولوجى

يعتبر تخصص النانو تكنولوجي من التخصصات الفريدة فى الهندسة، حيث أن لهذا التخصص العديد من المجالات المتفرعة الأخرى، ويعتبر من أكثر المجالات التي لها راتبًا مرتفعًا، وذلك على مستوى عالمي.

تخصُّص علوم الحاسوب

يُعتبر تخصُّص الحاسب الآلي من التخصُّصات المهمة في الوقت الرَّاهن، فلا يُوجد فرد لا يستخدم الحاسب الآلي، سواء في العمل أو المنزل، ويندرج تحت تخصُّص الحاسب الآلي البرمجة والتشغيل والصيانة.... إلخ، وتُعتبر دراسة الحاسب الآلي من أفضل 10 تخصصات في العالم.

الهندسة الطبية الحيوية

تعتبر الهندسة الطبية الحيوية من التخصصات الحديثة والتي تمزج بين تخصصات الهندسة والطب، وتصنف بأنها الأفضل بين التخصصات الهندسية، فالتخصص يعمل على تطوير الآلات الطبية الحديثة والرقمية وتصميم البرمجيات التي أحدثت ثورة علمية وطبية في عالم التشخيص الطبي وسهلت مهام الأطباء والممرضين.

الاقتصاد الزراعي

يجري قسم الاقتصاد الزراعي بكلية الزراعة البحوث والدراسات في اقتصاديات الزراعة المصرية في نواحي الإنتاج والتكاليف والتسويق والتمويل ودراسة المشكلات الاقتصادية التي تواجه التنمية الريفية المصرية، ووضع حلول علمية لها، بالإضافة إلى دراسة اقتصاديات التعاونيات الزراعية المصرية.

كما يهتم القسم بدراسة الظواهر والمشكلات الاجتماعية الريفية، وتخطيط تنمية المجتمعات الريفية، وكذلك تخطيط البرامج التنموية وتقييمها، ودراسة الديموجرافيا السكانية الريفية وعناصرها الحيوية، والمنظمات الريفية العاملة في نطاق الريف، إضافة إلى دراسة مقومات كل من الإعلام الريفى والإرشاد الزراعى وبرامجهما وآليات العمل بهما من منظور متكامل باعتبارهما موجهين لغالبية سكان مصر.

الهندسة النووية

أنشأت جامعة الإسكندرية قسم الهندسة النووية، ويصل عدد خريجي القسم إلى نحو 30 طالبا سنويا، ويتكلف تعليم الطالب الواحد نحو 40 ألف جنيه في العام الواحد؛ بسبب التجارب العلمية التي يجريها الطلاب بالمعامل.

طب الأعماق

يقوم اختصاص هذا الطبيب على القيام بالمعالجة بالأوكسجين، حيث يعمل على القيام بمعالجة العديد من الأمراض عن طريق استخدام أوكسجين المضغوط وفي تلك الحالة يتم القيام بتواجد الهواء عليها في مسافات كبيرة.

فيتو تطلق أكبر خدمة لـ تنسيق الجامعات 2023

وتطلق بوابة «فيتو»، أكبر خدمة تعليمية لتنسيق الجامعات 2023، حيث كل ما يهم طلاب الثانوية العامة من شروط القبول بالكليات والمعاهد العليا الحكومية والخاصة والأهلية والدولية والتكنولوجية اضغط هنا

وتشمل خدمة تنسيق الجامعات 2023 تفاصيل البيانات الخاصة بطلاب الثانوية، وخطوات تسجيل الرغبات بالمراحل الرئيسية لتنسيق الجامعات 2023، سواء المرحلة الأولى، والتي تختص بكليات القمة، والمرحلة الثانية والثالثة، وأيضا قوائم الكليات الحكومية، وشروط الالتحاق بها، وطرق التقدم لاختبارات القدرات للالتحاق بكليات «التربية الرياضية، والتربية الفنية والفنون الجميلة والفنون التطبيقية والتربية الموسيقية، والتربية النوعية، وشروط القبول بكل كلية.