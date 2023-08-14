الإثنين 14 أغسطس 2023
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أخبار مصر

تنسيق الجامعات 2023، خطوات معرفة نتيجة المرحلة الأولى عن طريق الرابط (فيديو)

تنسيق الجامعات 2023،
تنسيق الجامعات 2023، فيتو

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023، يستطيع طلاب الثانوية العامة للمرحلة الأولى الاستعلام والحصول على نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2023 فور اعتمادها، من خلال اتباع الخطوات الآتية:

1- يبدأ الطالب بالدخول إلى موقع التنسيق للحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 من هنــــا.
2- وبعدها تأتى خطوة اختيار نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 لـ تنسيق الجامعات.
3- وبعدها إدخال رقم الجلوس والرقم السري.
4- وأخيرا تظهر نتيجة الترشيح والكلية أو المعهد المرشح إليها الطالب في نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023.

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موعد تنسيق الكليات 2023 المرحلة الثانية
 

ومن المقرر فتح المرحلة الثانية من التنسيق، عقب انتهاء أعمال المرحلة الأولى، والانتهاء من إجراءات إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى، ومن المتوقع أن تنطلق أعمال تنسيق المرحلة الثانية 2023 خلال 48 ساعة من إعلان نتيجة المرحلة الأولى.

موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023

وتعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في مؤتمر صحفي بعد قليل نتائج تنسيق المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد  بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ولفيف من قيادات الوزارة المعنيين ومسئولي مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، ومُحرري التعليم العالي ووسائل الإعلام.


وكان مكتب التنسيق قد أهاب بطلاب الثانوية العامة في تنسيق المرحلة الأولى بسرعة تسجيل الرغبات بموقع التنسيق الإلكتروني وذلك فى آخر أيام أعمال المرحلة الأولى للتنسيق قبل انتهائها يوم الخميس الماضى.

وأوضحت وزارة التعليم العالي الحد الأدنى لـ تنسيق المرحلة الأولى بإجمالي 112240 طالبا في كل الشعب وجاءت كالآتي:
-الحد الأدنى لـ تنسيق المرحلة الأولى لشعبة علمي علوم 362 درجة فأكثر ما يعادل 88.29% فأكثر.
-الحد الأدنى لـ تنسيق المرحلة الأولى لشعبة علمي رياضة 342 درجة فأكثر بنسبة مئوية 83.41% فأكثر.
-الحد الأدنى لـ تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الشعبة الأدبية 289.5 درجة فأكثر بما يعادل 70.61% فأكثر.

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فيتو تطلق أكبر خدمة لـ تنسيق الجامعات 2023 

وتطلق بوابة «فيتو»، أكبر خدمة تعليمية لتنسيق الجامعات 2023، حيث كل ما يهم طلاب الثانوية العامة من شروط القبول بالكليات والمعاهد العليا الحكومية والخاصة والأهلية والدولية والتكنولوجية اضغط هنا 

 

وتشمل خدمة تنسيق الجامعات 2023 تفاصيل البيانات الخاصة بطلاب الثانوية، وخطوات تسجيل الرغبات بالمراحل الرئيسية لتنسيق الجامعات 2023، سواء المرحلة الأولى، والتي تختص بكليات القمة، والمرحلة الثانية والثالثة، وأيضا قوائم الكليات الحكومية، وشروط الالتحاق بها، وطرق التقدم لاختبارات القدرات للالتحاق بكليات «التربية الرياضية، والتربية الفنية والفنون الجميلة والفنون التطبيقية والتربية الموسيقية، والتربية النوعية، وشروط القبول بكل كلية.

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