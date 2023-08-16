تنسيق معهد فني صحى 2023 بجميع المحافظات وشروط الالتحاق

تنسيق المعهد الفني الصحي 2023

معهد فني صحي 2023، يقبل معهد فني صحي خريجي الثانوية العامة كما يقبل خريجي الدبلومات الفنية لبعض الأقسام «خريجي الدبلوم الفني التجاري» بنظام 3 سنوات، ويتيح فرصة للعمل بالحكومة عقب التخرج مباشرة، ويعمل خريجو فنى تحاليل طبية أو فني أشعة أو مراقب أغذية تابع لوزارة الصحة.

ويعتبر المعهد الفني الصحي من المعاهد التعليمية المعتمدة من قبل وزارة الصحة، وتجمع الدراسة في معهد فني صحي بين الجانب النظري والجانب العملي.

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تنسيق معهد فني صحي 2023

وفي السطور التالية، تستعرض «فيتو» مؤشرات تنسيق المعاهد الفنية الصحية والتي قد تتقارب من التنسيق الذي تم تحديده العام الماضي 2022، والذي جاء كالتالي:

- مؤشرات تنسيق معهد فني صحي بالإسماعيلية: 337 درجة بنسبة 82.19%.

- مؤشرات تنسيق معهد فني صحي (رياضة) بالإسماعيلية: 285 درجة بنسبة 69.51%.

- مؤشرات تنسيق معهد فني صحي أسوان: 297 درجة بنسبة 72.43%.

- مؤشرات تنسيق معهد فني صحي (رياضة) أسوان: 250 درجة بنسبة 60.97%.

- مؤشرات تنسيق معهد فني صحي بأسيوط: 333 درجة بنسبة 81.21%.

- مؤشرات تنسيق معهد فني صحي (رياضة) بأسيوط: 256 درجة بنسبة 62.43%.

- مؤشرات تنسيق معهد فني صحي بالإسكندرية: 332 درجة بنسبة 80.97%.

- مؤشرات تنسيق معهد فني صحي (رياضة) بالإسكندرية: 293 درجة بنسبة 71.46%.

- مؤشرات تنسيق معهد فني صحي بالزقازيق: 340 درجة بنسبة 82.92%.

- مؤشرات تنسيق معهد فني صحي (رياضة) بالزقازيق: 310 درجات بنسبة 75.60%.

- مؤشرات تنسيق معهد فني صحي بالمنصورة: 346 درجة بنسبة 84.39%.

- مؤشرات تنسيق معهد فني صحي (رياضة) بالمنصورة: 320 درجة بنسبة 78.04%.

- مؤشرات تنسيق معهد فني صحي بإمبابة: 295 درجة بنسبة 71.95%.

- مؤشرات تنسيق معهد فني صحي (رياضة) بإمبابة: 268 درجة بنسبة 65.36%.

- مؤشرات تنسيق معهد فني صحي ببني سويف: 320 درجة بنسبة 78.04%.

- مؤشرات تنسيق معهد فني صحي (رياضة) ببني سويف: 285 درجة بنسبة 69.51%.

- مؤشرات تنسيق معهد فني صحي ببورسعيد: 335 درجة بنسبة 81.70%.

- مؤشرات تنسيق معهد فني صحي (رياضة) ببورسعيد: 289 درجة بنسبة 70.48%.

- مؤشرات تنسيق معهد فني صحي بسوهاج: 334 درجة بنسبة 81.46%.

- مؤشرات تنسيق معهد فني صحي (رياضة) بسوهاج: 262 درجة بنسبة 63.90%.

- مؤشرات تنسيق معهد فني صحي بطنطا: 342 درجة بنسبة 83.41%.

- مؤشرات تنسيق معهد فني صحي (رياضة) بطنطا: 323 درجة بنسبة 78.78%.

تنسيق المعهد الفني الصحي 2023

ونقدم لكم فيما يأتي درجات تنسيق معهد فني صحي في جميع المحافظات، كما تم الإعلان عنها من وزارة التعليم العالى:

القاهرة: 303 درجات.

حلوان: 296.5 درجة.

طنطا: 382.5 درجة.

كفر الشيخ: 380 درجة.

الإسكندرية: 377.5 درجة.

المنوفية: 376 درجة.

المنصورة: 375 درجة.

الزقازيق: 375 درجة.

المنيا: 370 درجة.

الدقهلية: 361.5 درجة.

شروط الالتحاق بمعهد فني صحي 2023

- أن يكون الطالب حاصلا على المجموع الذي يعلن عنه مكتب تنسيق بالثانوية العامة 2023 أو ما يعادلها من دبلوم صناعي أو تجاري.

- ألا يقل سن الطالب المتقدم للالتحاق بالمعهد الفني الصحي عند الدراسة في أول أكتوبر المقبل عن 16 سنة.

- ألا يزيد عمر الطالب المتقدم للالتحاق بالمعهد الفني الصحي عن 22 سنة.

- أن يجتاز الطالب المتقدم الكشف الطبي واختبارات القبول التي يقرها المعهد.

- أن يكون الطالب متفرغا للدراسة في المعهد الفني الصحي.

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