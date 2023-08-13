الأحد 13 أغسطس 2023
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أخبار مصر

توقعات تنسيق الكليات 2023 أدبي، مفاجأة في تنسيق كلية الآداب

تنسيق الجامعات، فيتو
تنسيق الجامعات، فيتو

تنسيق الكليات 2023، يترقب طلاب الثانوية العامة اعتماد تنسيق الكليات 2023 المرحلة الأولى غدا لمعرفة الحدود الدنيا للقبول في الكليات الأدبية، وبالاستناد إلى تنسيق الكليات للعام الماضي، تكون كلية الآداب ضمن المفاجآت التي تحملها توقعات تنسيق الكليات 2023 كالتالي:


تنسيق كلية الآداب 2022

• آداب حلون – 286

• آداب المنصورة – 284

• آداب بورسعيد – 282

• آداب بنها – 281

• آداب انتساب موجه القاهرة – 280

• آداب انتساب موجه الإسكندرية – 278

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• آداب وعلوم إنسانية السويس – 276

• آداب انتساب موجه عين شمس – 275

• آداب الزقازيق - 274

• آداب طنطا – 274

• آداب الوادي الجديد – 272

• آداب انتساب موجه حلوان – 272

• آداب بنات عين شمس – 272

• آداب دمياط – 271

• آداب المنوفية شبين الكوم – 270

• آداب انتساب المنصورة – 270

• آداب انتساب موجه بنها – 269

• آداب انتساب موجه بنات عين شمس – 267

• آداب انتساب موجه الزقازيق- 265

• آداب انتساب موجه العريش - 265

• آداب انتساب موجه دمياط – 261

• آداب أسيوط - 259

• آداب انتساب موجه أسوان – 259

• آداب سوهاج - 258

• آداب المنيا - 258

• آداب انتساب موجه بني سويف – 258

• آداب انتساب موجه الوادي الجديد - 257

• آداب جنوب الوادي – 257

• آداب انتساب موجه أسيوط - 256

• آداب انتساب موجه المنيا - 256

• آداب انتساب موجه سوهاج -255

• آداب انتساب موجه جنوب الوادي – 255


اقرأ أيضا: نتيجة تنسيق المرحلة الأولى، بالخطوات كيف يعرف الطالب الكلية المرشح لها

 

موعد الإعلان عن نتائج المرحلة الأولى من تنسيق الكليات 2023


ومن المقرر أن يتم الإعلان عن نتائج المرحلة الأولى ونتائج القبول في الكليات المختلفة بعد الإعلان عن نتائج تنسيق المرحلة الأولى غدا الإثنين بعد إغلاق باب القبول يوم الخميس الماضي الموافق 9 من شهر أغسطس الجاري.


توقعات تنسيق الكليات 2023 أدبي


ويكشف موقع فيتو لطلاب الثانوية العامة 2023 توقعات تنسيق الجامعات 2023 وفقا للحد الادنى للكليات للعام الماضي حيث انها لا تختلف كثيرا عن كل عام، فيمكن ان يزداد المجموع او يقل بحسب نتيجة الثانوية العامة 2023:

• كلية اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة 359

• كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية الإسكندرية 352

• كلية ألسن كفر الشيخ 350

• كلية سياسة واقتصاد السويس 349

• كلية سياسة واقتصاد بني سويف 344

• كلية ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 341

• كلية ألسن عين شمس 340

• كلية إعلام القاهرة 339

• كلية ألسن الفيوم 339

• كلية إعلام المنوفية 336

• كلية ألسن بني سويف 335

• كلية ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة 334

• كلية ألسن المنيا 333

• كلية ألسن أسوان 333

• كلية آثار الزقازيق بصان الحجر 332

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى، بالخطوات كيف يعرف الطالب الكلية المرشح لها

تنسيق الكليات 2023، الفرق بين كلية الحقوق عربي وإنجليزي وفرنساوي ومصروفات كلا منهم

فيتو تطلق أكبر خدمة لـ تنسيق الجامعات 2023 

وتطلق بوابة «فيتو»، أكبر خدمة تعليمية لتنسيق الجامعات 2023، حيث كل ما يهم طلاب الثانوية العامة من شروط القبول بالكليات والمعاهد العليا الحكومية والخاصة والأهلية والدولية والتكنولوجية اضغط هنا 

 

وتشمل خدمة تنسيق الجامعات 2023 تفاصيل البيانات الخاصة بطلاب الثانوية، وخطوات تسجيل الرغبات بالمراحل الرئيسية لتنسيق الجامعات 2023، سواء المرحلة الأولى، والتي تختص بكليات القمة، والمرحلة الثانية والثالثة، وأيضا قوائم الكليات الحكومية، وشروط الالتحاق بها، وطرق التقدم لاختبارات القدرات للالتحاق بكليات «التربية الرياضية، والتربية الفنية والفنون الجميلة والفنون التطبيقية والتربية الموسيقية، والتربية النوعية، وشروط القبول بكل كلية.

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