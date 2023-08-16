الأربعاء 16 أغسطس 2023
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اقتصاد

كوكاكولا تتقدم بطلب للحصول على شهادة التحالف من أجل الإشراف على المياه AWS

شركة كوكاكولا، فيتو
شركة كوكاكولا، فيتو

تقدم مصنع كوكاكولا للمركزات بطلب الحصول على شهادة التحالف من أجل الإشراف على المياه Alliance for Water Stewardship (AWS)، وذلك للتأكيد على استيفاء المصنع لكافة المعايير العالمية الخاصة بمسئولية الإشراف على المياه. 

تأتي خطوة التقدم للحصول على الشهادة بعد أن استثمرت المصنع في تطوير الأنظمة الداخلية للإنتاج وتطبيق أحدث معايير الحفاظ على المياه، إلى جانب قيام شركة كوكاكولا بالاستثمار في مشروعات مياه بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني في المناطق الأكثر احتياجا في مصر.

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قال محمدعبدالمنعم- المدير العام لمصنع كوكاكولا للمركزات: "نؤمن بأهمية الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية في المجتمعات التي نعمل بها، ونولي اهتمامًا خاصًا للقضايا البيئية حول العالم."، مؤكدا سعي كوكاكولا لتبنى مجموعة من برامج التوعية للحفاظ على التجمعات المائية والعمل على تعميق وتطبيق مفهوم الإدارة المستدامة للمياه.

تعتبر شهادة التحالف من أجل الإشراف على المياه AWS وثيقة تمنحها منظمات عالمية لتحقيق الإدارة المستدامة للمياه وتحديد الأمن المائي حول العالم، وتتحالف تلك المنظمات لخلق شبكة عالمية تعزز الاستخدام الرشيد لموارد المياه، بطريقة عادلة تحقق نتائج اجتماعية واقتصادية عالية القيمة وبما يساهم فى تحقيق الاستدامة البيئية.

يمكن لمصنع كوكاكولا للمركزات من خلال حصولها على الشهادة، إثبات فعالية ممارسات الإشراف على المياه الخاصة بها لمجموعة من الجماهير، مثل عملاء التجزئة وتجار الجملة والمستهلكين والوكالات الحكومية والجهات التنظيمية والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني المحلية والمستثمرين وممولي التنمية.

تمنح الشهادة في 3 مستويات، بناء على استيفاء جميع المعايير الأساسية كحد أدنى من المتطلبات للحصول على الشهادة، كما يتم منح نقاط إضافية للأداء مقابل المؤشرات المتقدمة، والتي من خلال زيادتها يتم رفع مستوى أداء الإشراف على المياه وشهادة AWS.

تماشيًا مع متطلبات AWS Certification، أصحاب المصلحة مدعوون لتقديم تعليقاتهم على الموقع الذي يخضع لتدقيق AWS.

 

يمكن للجمهور تقديم تعليقات تشمل تاريخ المراجعة. بدلًا من ذلك، إذا كنت ترغب في التحدث مع فريق التدقيق، فيرجى الاتصال بكبير المدققين لترتيب مقابلة عبر الفيديو أو الهاتف.

 

ويمكن للجمهور العام وأصحاب المصلحة أيضًا الاتصال بـ Alliance for Water Stewardship (AWS) مباشرةً لطرح الأسئلة وفقًا لـتعليقات AWS والشكاوى وإجراءات الاستئناف

الموقع الإلكتروني: a4ws.org البريد الإلكتروني: assurance@a4ws.org

مصنع كوكاكولا للمركزات كوكاكولا شركة كوكاكولا المدير العام لمصنع كوكاكولا للمركزات

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