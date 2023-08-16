محافظ الجيزة يكرم أوائل الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية، غدا

تنظم محافظة الجيزة غدًا الخميس احتفالية لتكريم أوائل الثانوية العامة والدبلومات الفنية والثانوية الأزهرية من أبناء محافظة الجيزة المتفوقين على مستوى الجمهورية.



وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن التكريم يأتى تشجيعًا لهم على الاستمرار في التفوق وتقديرًا لما حققوه مؤكدًا على الاهتمام الذي توليه الدولة تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للعملية التعليمية لتخريج جيل جديد قادر على مواجهة التحديات وصناعة المستقبل.



وأشار اللواء أحمد راشد إلى أن المحافظة حريصة على تكريم المتميزين من أبنائها لتحفيز كافه الطلاب على التفوق والنجاح، موجهًا شكره وتقديره لأولياء أمور الطلاب والمسئولين عن العملية التعليمية بالمحافظة على متابعتهم الجيدة لأبنائهم والتي كانت لها الدور الكبير في تفوقهم.



وتضم قائمة المكرمين غدًا الطلاب من أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية وهم ( فايزة علي محمد محمود بإدارة منشاة القناطر التعليمية بالشعبة الأدبية وترتيبها الأول على الجمهورية ومحمد حاتم عبد السلام بإدارة الهرم التعليمية بالشعبة الأدبية وترتبيه الرابع الجمهورية وندا عمر السيد محمد بإدارة العجوزة التعليمية بالشعبة الأدبية وترتيبها الثامن على الجمهورية ومعاذ عبد الرحيم أحمد بإدارة الدقي التعليمية بالشعبة الأدبية وترتيبه التاسع على الجمهورية.



وأوائل شهادة الثانوية الأزهرية على مستوى الجمهورية وهم ثراء سمير فهيم بإدارة كرداسة بالشعبه الأدبية وترتيبه الأول والطالبة رحمه ياسر الصغير بإدارة العمرانية بالشعبة الأدبية وترتيبها الرابع والطالبة ميسان سمير فهيم بإدارة كرداسة بالشعبة الأدبية وبالترتيب الثامن والطالب محمود سعد حسين بإدارة كرداسة وترتيبه العاشر والطالب احمد مقتدى مصطفى بإدارة الصديق بالشعبة الأدبية (كفيف) وترتيبه الثالث.



وفى شهادة الثانوية الفنية الطالبة هاجر عادل سعيد بإدارة الهرم التعليمية بشعبة ( فندقي إشراف داخلى ) وترتيبها الأول والطالبة هايدى سمير إبراهيم بإدارة العمرانية التعليمية بشعبه زراعى ( بستنة) وترتيبها الأول.

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موعد تلقى طلبات التحويل الإلكتروني



وكانت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة أعلنت أن الثلاثاء 15 أغسطس 2023 هو آخر موعد لتلقى طلبات التحويل الإلكتروني والاستثناءات عبر الموقع الإلكتروني لمديرية التربية والتعليم بالجيزة وللتحويل من هنا.

تعليمات خاصة بالتحويل إلى رسمي لغات





على ولي الأمر إنهاء إجراءات التحويل خلال خمسة عشر يوما من إعلان النتيجة وإلا يعتبر التحويل لاغيا.



المرحلة الابتدائية يرفق مع الاستمارة (إثبات قيد تخرج من KG 1 - شهادة ميلاد أصلية).



المرحلة الإعدادية يرفق مع الاستمارة (إثبات قيد - بيان نجاح للصف السادس - شهادة ميلاد أصلية).



المرحلة الثانوية يرفق مع الاستمارة (إثبات قيد - بيان نجاح الصف الثالث الإعدادي - شهادة ميلاد أصلية).



على ولي الأمر الالتزام بشروط ومواعيد وقواعد القبول مع الالتزام بالأوراق التي تطلبها المدرسة.



يمنع منعا باتا جمع أو دفع أي مبالغ مالية تحت أي مسمى أثناء التقدم للمدرسة.



وحددت الإدارات التعليمية عددًا من التعليمات والضوابط في إجراءات التحويل بين المدارس، وهي كالتالي:

تقدم طلبات التحويل مباشرة من مختلف المراحل التعليمية والنوعيات التعليمية على النموذج المعد لذلك مع لصق طابع نقابة المهن التعليمية.

وعن إجراءات التحويل بالتعليم الخاص طبقا للكتاب الدوري 40 لسنة ٢٠١٦.





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