آخر موعد لتلقي طلبات التحويل الإلكتروني بين مدارس الجيزة، غدا

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة أن غدا الثلاثاء 15 أغسطس 2023 هو آخر موعد لتلقى طلبات التحويل الإلكتروني والاستثناءات عبر الموقع الإلكتروني لمديرية التربية والتعليم بالجيزة.. وللتحويل من هنا.

تعليمات خاصة بالتحويل إلى رسمي لغات

على ولي الأمر إنهاء إجراءات التحويل خلال خمسة عشر يوما من إعلان النتيجة وإلا يعتبر التحويل لاغيا.



المرحلة الابتدائية يرفق مع الاستمارة (إثبات قيد تخرج من KG 1 - شهادة ميلاد أصلية).



المرحلة الإعدادية يرفق مع الاستمارة (إثبات قيد - بيان نجاح للصف السادس - شهادة ميلاد أصلية).



Advertisements





المرحلة الثانوية يرفق مع الاستمارة (إثبات قيد - بيان نجاح الصف الثالث الإعدادي - شهادة ميلاد أصلية).



على ولي الأمر الالتزام بشروط ومواعيد وقواعد القبول مع الالتزام بالأوراق التي تطلبها المدرسة.







يمنع منعا باتا جمع أو دفع أي مبالغ مالية تحت أي مسمى أثناء التقدم للمدرسة.





وحددت الإدارات التعليمية عددًا من التعليمات والضوابط في إجراءات التحويل بين المدارس، وهي كالتالي:

تقدم طلبات التحويل مباشرة من مختلف المراحل التعليمية والنوعيات التعليمية على النموذج المعد لذلك مع لصق طابع نقابة المهن التعليمية.

وعن إجراءات التحويل بالتعليم الخاص طبقا للكتاب الدوري 40 لسنة ٢٠١٦.

أولا: التحويل داخل الإدارة

تحرير ( 4 ) استمارات تحويل تملأ بمعرفة المدرسة المقيد بها الطالب. يتوجه ولي الأمر بتلك الاستمارات وتقديمها وتركها للمدرسة المراد التحويل إليها.

• تعرض جميع طلبات التحويل على قسم التعليم الخاص بالإدارة التابع لها المدرستين، والعرض على لجنة التحويلات بالإدارة طبقا للكتاب الدوري 40 لسنة ٢٠١٦.

• يراعى عدد الطلاب طبقا للكثافة المقررة قانونا.

ثانيا: التحويل من إدارة لإدارة:

• تحرير 4 استمارات تحويل تملأ بمعرفة المدرسة المقيد بها الطالب.

. اعتماد استمارات التحويل من المرحلة التابع لها الطالب والإدارة التعليمية

.. تقديم استمارات التحويل للمدرسة المراد التحويل إليها وتركها لحين العرض على لجنة التحويلات

و تعرض جميع طلبات التحويل على لجنة التحويلات بالإدارة التابع لها المدرسة المراد التحويل إليها.

ثالثا: التحويل من محافظة لمحافظة:

تحرير 4 استمارات تحويل تملأ بمعرفة المدرسة المقيد بها الطالب.

. واعتماد استمارات التحويل من المرحلة والإدارة التعليمية التابع لها الطالب.

.واعتماد استمارات التحويل من المرحلة التابع لها الطالب بمديرية التربية والتعليم

.وتقديم استمارات التحويل للمدرسة المراد التحويل إليها وتركها لحين العرض على لجنة التحويلات، بمديرية التربية والتعليم.

تعليمات عامة

على جميع المدارس الخاصة المحول إليها عرض جميع التحويلات على إدارة التعليم الخاص بالمديرية للاعتماد.