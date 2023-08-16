ميناء الأدبية يستقبل سفينتي المثقلات MICK وKONG QUE SONG على متنهما 121 طرد

أعلن المكتب الإعلامي للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر اليوم، استقبال ميناء الأدبية التابع للمنطقة الاقتصادية سفينة المثقلات (MICK) التي ترفع علم أنتيجو، القادمة من إسبانيا؛ لتفريغ 72 طردًا يشمل برج التقطير الرئيسي لوحدة التفحيم بقطر 4.4 أمتار وارتفاع 60 مترًا ويبلغ وزنه 229 طن، وبرج التبريد (quech) قطر 5 أمتار وارتفاع 30 مترًا ويبلغ وزنه 90 طنًّا، ومستلزماتهما ضمن أبراج الوحدة 12 لمجمع التفحيم، بعد انتهاء شركة IDESA الإسبانية من أعمال التصنيع والشحن لصالح شركة السويس لتصنيع البترول وذلك استكمالًا لتنفيذ مشروع مجمع التفحيم الجديد لشركتي قطاع البترول إنبي وبتروجت.

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الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

وأضاف البيان أن ميناء الأدبية التابع للمنطقة الاقتصادية قد استقبل كذلك سفينة المثقلات (KONG QUE SONG) القادمة من تركيا؛ لتفريغ 49 طردًا تشمل 354 طن هياكل معدنية ومهيئات لصالح شركة السويس لتصنيع البترول، وتهدف هذه المهيئات لمعالجة وإنتاج البوتاجاز بمواصفات عالمية باستخدام أحدث التقنيات لإستخراج طاقة إنتاجية 210 طن في اليوم؛ لتوفير بعض من طلبات السوق المحلي والحد من الاستيراد.

وقامت إدارة الميناء برفع درجة الاستعداد لاستقبال الطردين وتهيئة وترتيب مسارات السير من الرصيف وحتى الخروج الآمن للطردين من الميناء بالتنسيق مع شركة النقل (نوسكو)، وكذلك التنسيق مع الجهات المعنية لخروج الطرود من الميناء متجهةً إلى شركة السويس لتصنيع البترول.

انتهاء أعمال التطوير بموانئ هيئة قناة السويس

وقال وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إن الهيئة تولي اهتمامًا كبيرًا بموانئها التابعة التي تقع على البحرين الأحمر والمتوسط مرورًا بأهم ممر ملاحي عالمي، وبالتالي فإن جاهزية الموانئ والانتهاء من أعمال التطوير المستمر بها يسهم بشكل كبير في حركة التجارة والتداول واستقبال البضائع بمختلف أنواعها، ويعد ميناء الأدبية هو خير مثال على ذلك، من حيث الجاهزية في استقبال مهمات وطرود ضخمة تستخدم في مشروعات قومية بالبلاد.

ويأتي هذا ضمن خطة تعظيم الاستفادة من موانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن طريق أعمال التطوير المستمرة والتي أدت إلى إسهام الموانئ ليس فقط في النقل البحري والدعم اللوجيستي، وإنما أصبحت كفاءة أداء الموانئ مؤثرة بشكل كبير على القطاعات الخدمية والصناعات الوطنية، حيث أنها تسهم في تسريع وتيرة العمل بالقطاعات المختلفة.

جدير بالذكر أن ميناء الأدبية استقبل خلال العام الماضي السفينة "Tian Fu" من الصين وعلى متنها 60 ريشة وملحقاتها بحمولة 8 آلاف طن، خاصة بمحطة توليد الكهرباء من الرياح برأس غارب، والمحطة تستخدم في إمداد المشروعات القومية بالكهرباء خاصة تلك التي ستعمل بالمنطقة الاقتصادية من مشروعات الوقود الأخضر.

كما استقبل الميناء سفينة المثقلات(FAIRMASTER) محملة بوحدات تفحيم بوزن 800 طن قادمة من الهند حيث كان يصل طول كل طرد إلى 32.5 مترًا، وتبلغ وزن وحدة التفحيم الواحدة 400 طن، بجانب استقبال أكبر ونش رافع بالعالم والذي بلغت حمولته 1200 طن لتركيب أكبر ساري بالعاصمة الإدارية الجديدة، فضلًا عن استقبال عربات وقطارات الكهرباء الخفيف LRT أحد أهم المشروعات القومية.