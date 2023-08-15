الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

مسلسل سيب وأنا أسيب، تفاصيل شخصية أحمد السعدني

أحمد السعدني، فيتو
أحمد السعدني، فيتو

سيب وانا اسيب، يجسد الفنان أحمد السعدني شخصية ابراهيم خلال مسلسل سيب وانا اسيب وهو يمتلك مراكز صيانة سيارات في الإسكندرية.

وابراهيم أيضًا زوج نبيلة أو “بيلا الجوندي” وهي فتاة سكندرية التي تهرب في ليلة زفافها على ابراهيم بالرغم من أنه كان قد كتب كتابهما من قبل لتحقيق حلمها في الاشتراك بمسابقة تصميم أزياء في لبنان.

 

وبعد 5 سنوات لم يجد فيها أي إجابه لهروب زوجته ليلة زفافهم فتأتي له الفرصة عند رجوعها لترتيب لقاء خطيبها مع أهلها ويدخل معها في مشادات لينتقم منها ولكن المواقف تقربهما من بعضهما البعض.

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أغنية عمرو دياب

 للهضبة عمرو دياب بصمة في أحداث مسلسل سيب وانا اسيب، حيث كانت أغنية “راجعين” في خلفية مشهد يجمع بين الأبطال.

 

فبعد إنقاذ السعدني وأصدقاءه لحبيبته نبيلة تجمعت “الشلة” وتنزهوا سويًا وكانت أغنية “راجعين” لعمرو دياب في الخلفية، والتي وصفت بدقة مشاعر الأصدقاء الذين تجمعوا بعد سنوات من الفراق، “ليعيشوا حياتهم” سويًا  من جديد كما تقول الكلمات “راجعين نعشق وندوب ونعيش مع بعض حياتنا.. راجعين.. ما يفيدش هروب من شوقنا ومن حكاياتنا”.

 

وخلال الأحداث يبدو وكأن ابراهيم يوجه رسالة إلى حبيبته نبيلة التي بعدت عنه سنوات “كل اللي أنا عيشته فب بعدك.. العمر ده مش محسوب”، لتضفي الأغنية بكلماتها عمقًا على المشهد الذي كان عنوانه البهجة والحب. 

 

رقصة جديدة لهنا الزاهد

نشرت الفنانة هنا الزاهد فيديو لرقصة جديدة لها من مسلسل سيب وانا اسيب، وذلك أثناء خطفها من قبل العصابة، فقد طلب أحد أفراد العصابة منها الرقص ولبت رغبته تحت تهديد السلاح.

 

أحمد السعدني ينشر فيديو لكواليس المسلسل

أعاد الفنان أحمد السعدني نشر فيديو يكشف كواليس تصوير مشهد إنقاذه لحبيبته نبيلة من أيدي عصابة اختطفتها والذي يضرب من خلاله أحد أفراد العصابة.

 

السعدني يحتفي بآراء الجمهور

وحرص الفنان أحمد السعدني على نشر كل التعليقات الإيجابية من قبل الجمهور على مسلسله الجديد سيب وانا اسيب.

وأعاد السعدني نشر تعليقات الجمهور على المسلسل وحلقاته الجديدة وتعبيراتهم عن حبهم للشخصية التي يقدمها من خلاله وذلك عبر خاصية الاستوري في حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور إنستجرام، كما احتفى السعدني بإعجاب الجمهور بالثنائي الذي يشكله مع الفنانة الشابة هنا الزاهد.

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كواليس مشهد إنقاذ السعدني لـ هنا الزاهد في مسلسل سيب وأنا أسيب (فيديو)

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سيب وانا اسيب مسلسل سيب وأنا أسيب أحمد السعدني الفن اخبار الفن

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