الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

مواعيد عرض مسلسل سيب وانا أسيب على شاهد

سيب وأنا أسيب، فيتو
سيب وأنا أسيب، فيتو

مواعيد عرض مسلسل سيب وانا اسيب على شاهد، يبحث كثيرون عن مواعيد عرض مسلسل سيب وانا اسيب على شاهد خاصة أنه لا يتبقى الكثير على نهاية أحداثه.

تفاصيل مواعيد عرض مسلسل سيب وانا اسيب على شاهد

وفيما يتعلق بمواعيد عرض مسلسل سيب وانا اسيب على شاهد فإن حلقات المسلسل تعرض في الساعات الأولى من كل يوم سبت، وفيما يخص مواعيد عرض مسلسل سيب وانا اسيب على شاهد الحلقات الجديدة بتوقيت السعودية سيكون في الساعات الأولى من يوم السبت المقبل ١٩ أغسطس وبالتحديد في الـ ١٢ صباحًا، مواعيد عرض مسلسل سيب وانا اسيب على شاهد الحلقات الجديدة بتوقيت القاهرة سيكون أيضًا يوم السبت المقبل في تمام الـ ١٢ صباحًا وقد يتعامل عدد من الجمهور أن الموعد يكون في ليل الجمعة.

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رقصة جديدة لهنا الزاهد

نشرت الفنانة هنا الزاهد فيديو لرقصة جديدة لها من مسلسل سيب وأنا أسيب، وذلك أثناء خطفها من قبل العصابة، فقد طلب أحد أفراد العصابة منها الرقص ولبت رغبته تحت تهديد السلاح.

 

أحمد السعدني ينشر فيديو لكواليس المسلسل

أعاد الفنان أحمد السعدني نشر فيديو يكشف كواليس تصوير مشهد إنقاذه لحبيبته نبيلة من أيدي عصابة اختطفتها والذي يضرب من خلاله أحد أفراد العصابة.

 

السعدني يحتفي بآراء الجمهور

وحرص الفنان أحمد السعدني على نشر كل التعليقات الإيجابية من قبل الجمهور على مسلسله الجديد  سيب وأنا أسيب.

وأعاد السعدني نشر تعليقات الجمهور على المسلسل وحلقاته الجديدة وتعبيراتهم عن حبهم للشخصية التي يقدمها من خلاله وذلك عبر خاصية الاستوري في حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور إنستجرام، كما احتفى السعدني بإعجاب الجمهور بالثنائي الذي يشكله مع الفنانة الشابة هنا الزاهد.

الجولة الأخيرة، تفاصيل مسلسل أحمد السقا الجديد

مسلسل سيب وأنا أسيب، تفاصيل شخصية أحمد السعدني

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