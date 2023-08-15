الجولة الأخيرة، تفاصيل مسلسل أحمد السقا الجديد

أحمد السقا، يواصل الفنان أحمد السقا تصوير أحدث أعماله في عالم الدراما وهو مسلسل الجولة الأخيرة والمقرر عرضه على منصة شاهد.

وكان الاسم الأول لمسلسل الجولة الأخيرة هو وزن الريشة، ولكن الجهة المنتجة للعمل قررت تغيير اسمه واستقرت على اسم الجولة الأخيرة، وانطلق تصوير المسلسل في مطلع شهر أغسطس الجاري بالعاصمة اللبنانية بيروت وذلك بعد عام كامل من التحضيرات والتعاقد مع الأبطال المشاركين في بطولة المسلسل.

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عدد حلقات مسلسل الجولة الأخيرة

ومسلسل الجولة الأخيرة الذي يدخل به أحمد السقا عالم دراما المنصات الرقمية الجديد مكون من ٩ حلقات فقط، ويعد هذا المسلسل هو الأول من نوعه على مستوى الوطن العربي حيث يعتبر أول مسلسل عربي رياضي حيث يتناول رياضة الـ MMA.

ورياضة MMA هي اختصار لمصطلح Mixed martial arts بالإنجليزية وتعني فنون القتال المختلطة وهي رياضة قتالية مزيج بين كثير من فنون الدفاع عن النفس، وتقنيات ومهارات مختلفة.

وتسمح القوانين باستخدام تقنيات الضربات المباشرة والمسكات في وضعية الوقوف أو على الأرضية وهو ما يسمح بالدخول للرياضة بخلفيات مختلفة من فنون القتال مثل الجودو، التايكوندو، الملاكمة، المصارعة، الجو جيتسو، الكاراتي، موياي تاي، وغيرها.

أبطال مسلسل الجولة الأخيرة

يشارك في مسلسل الجولة الأخيرة نخبة من النجوم على رأسهم الفنان أحمد السقا، ويشاركه بطولة المسلسل أشرف عبد الباقي، حنان مطاوع، أسماء أبو اليزيد، رشدي الشامي، وعلى صبحى، والمسلسل من تأليف أحمد ندا وشارك في السيناريو محمد الشخيبي، ومن إخراج مريم أحمدي.

شخصية أحمد السقا في مسلسل الجولة الأخيرة

ويجسد الفنان أحمد السقا في مسلسل الجولة الأخيرة شخصية طبيب يدعى يحيى يدرس الطب ويدخل المجال بسبب والده الذي يدفعه لهذا الأمر، ولكنه يمتلك حلمًا يسعى بكل ما أوتي من قوة إلى تحقيقه من خلال أحداث المسلسل.

مسلسل حرب

يذكر أن أحمد السقا قدم مسلسل حرب، من 10 حلقات في شهر رمضان الماضي، وشارك في بطولته محمد فراج، أحمد سعيد عبد الغنى، إيناس كامل، سارة الشامي، مصطفى منصور، أحمد زنجرلي، عماد الطيب، محمد يوسف أوزو، أحمد أبو زيد، إبراهيم كمال، هشام حسين، حنان فكرى، ماجدة منير، شريف صبحي، محمد أبو النجا، وعدد من ضيوف الشرف، تأليف هاني سرحان وإخراج أحمد نادر جلال.

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