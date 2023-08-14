محسن منصور ينتهي من تصوير مشاهده في مسلسل الليلة كبيرة

مسلسل الليلة كبيرة، انتهى الفنان محسن منصور من تصوير مشاهده بمسلسل الليلة كبيرة الذي يقوم ببطولته بجانب مجموعة من الفنانين.

وظهر محسن منصور في كواليس العمل بلوك مختلف وجديد تماما عما قدمه من قبل في أي عمل من اعماله الفنية.

وأعرب محسن منصور عن سعادته بخوض هذه التجربة الكوميدية التي قال عنها إن كافة أبطال العمل سيظهرون لجمهورهم بشكل جديد ومختلف تماما وأنهم حرصوا على تقديم وجبة كوميدية دسمة للجمهور.

Advertisements

مسلسل الليلة كبيرة

يشار إلى أن مسلسل الليلة كبيرة من تأليف ورشة حروف (إسلام المدني، محمد عباس، عاصم الأبيض) ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم الفن من بينهم هالة فاخر ومحسن منصور وحجاج عبدالعظيم وإسماعيل فرغلى ومها أحمد ومحمد طعيمة وعبدالرحمن ظاظا ولؤي شوكت وأحمد التهامي ومحمد يوركا وزينة منصور وحمدي هيكل ومصطفى يوسف ومحمد السعدني ومحمد حزين ومراد فكري صادق ونشوى بلال وساندي مراد ومنى جاد وهشام شرف ومحمود فايز وغيرهم الكثيرين من نجوم الفن وإخراج وسام المدني وإنتاج عوض ماهر ومحمد حراز.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.



